Синоптик спрогнозировала второе "бабье лето" в Украине: когда вернется тепло

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Елизавета Черных
По словам синоптика Натальи Диденко, украинцев может ждать второе "бабье" лето. Таким прогнозом специалист поделилась в комментарии OBOZREVATEL.
Синоптик спрогнозировала второе "бабье лето" в Украине - фото из открытых источников
Диденко подчеркнула, что "молодое" "бабье" лето обычно наступает в конце августа (28-29 числа) и длится до 11-12 сентября. Оно, по словам синоптика, уже было в Украине. А второе обычно ожидается в октябре.
Кроме того, Диденко сообщила о том, что в стране ожидается рост температурных показателей. Потепление начнется с субботы, 25 сентября, до понедельника, 27 сентября.
Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз на пятницу, 24 сентября. Она отметила, что в этот день в стране ожидает рост температуры воздуха, однако осадки коснуться практически всей территории страны. Не исключены сильные дожди. В целом на этой неделе температура значительно снизилась. В определенных регионах синоптики предупреждали о заморозках.
Ранее в материале портала "Комментарии" говорилось, что ученые озвучили основную опасность, которую влечет за собой изменение климата. Португальские исследователи назвали усиление засухи и тепловых волн главной причиной неурожая в странах Европы. Исследователи подчеркнули, что засухи фиксируются гораздо чаще, а также становятся все более интенсивными.
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