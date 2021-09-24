Синоптик спрогнозировала второе "бабье лето" в Украине: когда вернется тепло

По словам синоптика Натальи Диденко, украинцев может ждать второе "бабье" лето. Таким прогнозом специалист поделилась в комментарии OBOZREVATEL.

Синоптик спрогнозировала второе "бабье лето" в Украине - фото из открытых источников

Диденко подчеркнула, что "молодое" "бабье" лето обычно наступает в конце августа (28-29 числа) и длится до 11-12 сентября. Оно, по словам синоптика, уже было в Украине. А второе обычно ожидается в октябре.

"Поэтому будем надеяться, что в октябре оно нас не минует. В какой половине – определенно неизвестно. Бабье лето не имеет четких дат. Атмосферные графики могут плавать", – сказала синоптик.

Кроме того, Диденко сообщила о том, что в стране ожидается рост температурных показателей. Потепление начнется с субботы, 25 сентября, до понедельника, 27 сентября.

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз на пятницу, 24 сентября. Она отметила, что в этот день в стране ожидает рост температуры воздуха, однако осадки коснуться практически всей территории страны. Не исключены сильные дожди. В целом на этой неделе температура значительно снизилась. В определенных регионах синоптики предупреждали о заморозках.

Ранее в материале портала "Комментарии" говорилось, что ученые озвучили основную опасность, которую влечет за собой изменение климата. Португальские исследователи назвали усиление засухи и тепловых волн главной причиной неурожая в странах Европы. Исследователи подчеркнули, что засухи фиксируются гораздо чаще, а также становятся все более интенсивными.









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