logo
Русский Українська

BTC/USD

44761.05

ETH/USD

3094.51

LTC/USD

160.99

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Синоптик спрогнозировала второе "бабье лето" в Украине: когда вернется тепло
commentss НОВОСТИ Все новости

Синоптик спрогнозировала второе "бабье лето" в Украине: когда вернется тепло

Потепление начнется с субботы, 25 сентября

сегодня, 09:31 comments3778
Автор:

Елизавета Черных

По словам синоптика Натальи Диденко, украинцев может ждать второе "бабье" лето. Таким прогнозом специалист поделилась в комментарии OBOZREVATEL. 

Синоптик спрогнозировала второе "бабье лето" в Украине: когда вернется тепло

Синоптик спрогнозировала второе "бабье лето" в Украине - фото из открытых источников

Диденко подчеркнула, что "молодое" "бабье" лето обычно наступает в конце августа (28-29 числа) и длится до 11-12 сентября. Оно, по словам синоптика, уже было в Украине. А второе обычно ожидается в октябре. 

"Поэтому будем надеяться, что в октябре оно нас не минует. В какой половине – определенно неизвестно. Бабье лето не имеет четких дат. Атмосферные графики могут плавать", – сказала синоптик. 

Кроме того, Диденко сообщила о том, что в стране ожидается рост температурных показателей. Потепление начнется с субботы, 25 сентября, до понедельника, 27 сентября. 

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз на пятницу, 24 сентября. Она отметила, что в этот день в стране ожидает рост температуры воздуха, однако осадки коснуться практически всей территории  страны. Не исключены сильные дожди. В целом на этой неделе температура значительно снизилась. В определенных регионах синоптики предупреждали о заморозках. 

Ранее в материале портала "Комментарии" говорилось, что ученые озвучили основную опасность, которую влечет за собой изменение климата. Португальские исследователи назвали усиление засухи и тепловых волн главной причиной неурожая в странах Европы. Исследователи подчеркнули, что засухи фиксируются гораздо чаще, а также становятся все более интенсивными.                                      


                                      



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/society/natalya-didenko-nazvala-datu-potepleniya-v-ukraine.htm?_gl=1*jc8qmt*_ga*ODE4NDY3OTk4LjE1ODM0MDk5NDM.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMjQ1NTM0Ni40MzQuMS4xNjMyNDU2NjI1LjA.&_ga=2.71826775.559040168.1632371001-818467998.1583409943
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ