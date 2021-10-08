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Елизавета Черных
По словам синоптика Натальи Диденко, над Украиной длительное время отслеживался антициклон Lioba, однако сейчас он "доживает последние деньки". Об этом специалист написала на своей странице в Facebook.
Синоптик спрогнозировала минусовую температуру в Украине: где ждать похолодания - фото из открытых источников
Диденко отметила, что на выходных, 9 и 10 октября, на всей территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Только в Крыму возможны небольшие осадки.
Ветер, по прогнозу синоптика, будет достигать 5-12 м/с, а в восточной части страны и юго-востоке есть вероятность штормовых порывов.
Кроме того, в Украине ожидается минимальная температура воздуха в пределах от -2..5 градусов со знаком "+".
Днем на выходных синоптик прогнозирует +9...+14 градусов, а на Закарпатье столбики термометров поднимутся до 16 градусов тепла.
В Киеве 9 и 10 октября ожидаются холодные ночи в пределах +1...+4 градуса, а на протяжении дня температура в столице составит +9...+12 градусов.
Наталья Диденко также добавила, что начиная со вторника, 12 октября, антициклон начнет разрушаться и в Украине могут появиться первые дожди.
Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, октябрь в основном будет холодным. Однако в средине месяца жители Украины смогут насладиться потеплением, которое, по словам специалиста, будет продолжительным. Однако после "бабьего" лета температурные столбики опустятся и страну ожидают ночные заморозки и сильные осадки.
А синоптик Натальи Голеня ранее прогнозировала, что первая половина октября ожидается без дождей и сильного ветра.
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