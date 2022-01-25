logo

BTC/USD

36396.22

ETH/USD

2416.46

LTC/USD

108.43

USD/UAH

28.80

EUR/UAH

32.57

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Синоптик спрогнозировала "классическую зиму" в Украине: как изменится погода
commentss НОВОСТИ Все новости

Синоптик спрогнозировала "классическую зиму" в Украине: как изменится погода

Снежный покров увеличится как в горах, так и на остальной территории Украины

сегодня, 10:23 comments1608
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

По словам синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, текущая неделя в стране ознаменуется умеренными морозами с небольшими прояснениями и не сильным ветром. Украинцам стоит ожидать классической зимней погоды. Об этом специалист рассказала изданию OBOZREVATEL.

Синоптик спрогнозировала "классическую зиму" в Украине: как изменится погода

Синоптик спрогнозировала "классическую зиму" в Украине - фото из открытых источников

Согласно прогнозу, текущая неделя также будет снежной, при этом осадки будут умеренными. Снежный покров увеличится как в горах, так и на остальной территории Украины. Кардинальных погодных изменений не ожидается, при этом страну накроют морозы, местами до 22 градусов. 

Так, в ближайшие три дня столбики термометров будут показывать -1...-7 градусов днем, а ночью температура воздуха будет колебаться в регионах от -3...-15 градусов. На Западе страны ночью будет более морозная погода — ожидается -12...-17 градусов, а в Карпатах до 22 градусов со знаком "минус". 

К выходным, 29-30 января, погода может несколько измениться в сторону потепления, но о кардинальных изменениях говорить пока рано.

По прогнозу Натальи Птухи, сильного ветра на неделе ожидать также не стоит, до 12 метров в секунду, что в пределах нормы. 

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на январь в стране. 

Отметим, что ранее глава Национального арктического научного центра Евгений Дикий рассказал об изменениях климата в Украине за последние годы, отметив, что что они являются очень драматичными для страны. Специалист добавил, что украинцы только сейчас начали интересоваться и задумываться над проблемой глобального потепление, которое сказывается и на Украине, в то время как другие страны давно думают, "что с этим делать". Впрочем, запрос от общества появляется, и это хорошо. 

Ранее в материале портала "Комментарии" — в пустыне Сахара выпал снег. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/society/sneg-solntse-i-morozyi-v-gidromettsentre-poobeschali-nedelyu-klassicheskoj-zimyi-v-ukraine.htm?_gl=1*16a5qwk*_ga*MTUzOTYxNjA4NS4xNjQxMjc4MTM5*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MzA4NzMxMS40Ny4xLjE2NDMwODczMTMuMA..&_ga=2.39245987.12303
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!