Синоптик спрогнозировала "классическую зиму" в Украине: как изменится погода

По словам синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи, текущая неделя в стране ознаменуется умеренными морозами с небольшими прояснениями и не сильным ветром. Украинцам стоит ожидать классической зимней погоды. Об этом специалист рассказала изданию OBOZREVATEL.

Синоптик спрогнозировала "классическую зиму" в Украине - фото из открытых источников

Согласно прогнозу, текущая неделя также будет снежной, при этом осадки будут умеренными. Снежный покров увеличится как в горах, так и на остальной территории Украины. Кардинальных погодных изменений не ожидается, при этом страну накроют морозы, местами до 22 градусов.

Так, в ближайшие три дня столбики термометров будут показывать -1...-7 градусов днем, а ночью температура воздуха будет колебаться в регионах от -3...-15 градусов. На Западе страны ночью будет более морозная погода — ожидается -12...-17 градусов, а в Карпатах до 22 градусов со знаком "минус".

К выходным, 29-30 января, погода может несколько измениться в сторону потепления, но о кардинальных изменениях говорить пока рано.

По прогнозу Натальи Птухи, сильного ветра на неделе ожидать также не стоит, до 12 метров в секунду, что в пределах нормы.

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды на январь в стране.

Отметим, что ранее глава Национального арктического научного центра Евгений Дикий рассказал об изменениях климата в Украине за последние годы, отметив, что что они являются очень драматичными для страны. Специалист добавил, что украинцы только сейчас начали интересоваться и задумываться над проблемой глобального потепление, которое сказывается и на Украине, в то время как другие страны давно думают, "что с этим делать". Впрочем, запрос от общества появляется, и это хорошо.

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