logo
Русский Українська

BTC/USD

56327.74

ETH/USD

1982.71

LTC/USD

213.40

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление
commentss НОВОСТИ Все новости

Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление

В некоторых регионах температура поднимется до +16 градусов

сегодня, 13:59
Автор:

Елизавета Черных

Прохладная погода будет держаться в Украине до конца недели, и только с воскресенья, 11 апреля, страну ждет улучшение погодных условий — повышение температуры до 10, а иногда до 16 градусов. Такой прогноз озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире телеканала "Украина 24", передает ТСН. 

Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление

Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление - фото из открытых источников

Согласно прогнозу специалиста, 7-8 апреля прохлада распространится в южной и восточной части страны. В данных регионах Украины столбики термометра могут опустить до + 8-10 градусов. 

В других областях температура будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов со знаком "+". Большинство территорий настигнет облачная дождливая погода, временами — с мокрым снегом. 

Специалист отметила, что в западной части Украина на сегодняшний день больше всего снега, в особенности на Прикарпатье. В самих Карпатах отмечается до 15 см снега. 

По словам Натальи Голени, ночные заморозки прекратятся, а температура днем будет выше 10 градусов со знаком "+" с воскресенья. На следующей недели украинцы смогут встречать весеннюю погоду. 

"Некоторое потепление, то есть остановятся ночные морозы, и дневная температура будет выше, — это уже будет с воскресенья. На следующей неделе мы ждем более или менее теплую погоду, но также, в случае облачность, то температура днем будет максимум около 10 градусов. Если будет солнечно, ожидаем 15-16 градусов", — добавила синоптик.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, каким регионам, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, готовиться к сильному ветру и снегу. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/sinoptik-rasskazala-kogda-v-ukrainu-pridet-vesennee-poteplenie-1760383.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ