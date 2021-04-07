Прохладная погода будет держаться в Украине до конца недели, и только с воскресенья, 11 апреля, страну ждет улучшение погодных условий — повышение температуры до 10, а иногда до 16 градусов. Такой прогноз озвучила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире телеканала "Украина 24", передает ТСН.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет весеннее потепление - фото из открытых источников

Согласно прогнозу специалиста, 7-8 апреля прохлада распространится в южной и восточной части страны. В данных регионах Украины столбики термометра могут опустить до + 8-10 градусов.

В других областях температура будет колебаться в пределах от 1 до 6 градусов со знаком "+". Большинство территорий настигнет облачная дождливая погода, временами — с мокрым снегом.

Специалист отметила, что в западной части Украина на сегодняшний день больше всего снега, в особенности на Прикарпатье. В самих Карпатах отмечается до 15 см снега.

По словам Натальи Голени, ночные заморозки прекратятся, а температура днем будет выше 10 градусов со знаком "+" с воскресенья. На следующей недели украинцы смогут встречать весеннюю погоду.

"Некоторое потепление, то есть остановятся ночные морозы, и дневная температура будет выше, — это уже будет с воскресенья. На следующей неделе мы ждем более или менее теплую погоду, но также, в случае облачность, то температура днем будет максимум около 10 градусов. Если будет солнечно, ожидаем 15-16 градусов", — добавила синоптик.





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