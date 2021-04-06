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Невесенняя погода в Украине: каким регионам готовиться к сильному ветру и снегу

Синоптики сообщили, в каких областях Украины 7 апреля 2021 года прогнозируется ухудшение погоды

сегодня, 16:39
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине в большинстве регионов прогнозируется ухудшение погоды. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Невесенняя погода в Украине: каким регионам готовиться к сильному ветру и снегу

Погода в Украине. Фото из открытых источников

Так, 7 апреля в северных и большинстве центральных областей вероятно осложнение погодных условий. По данным метеорологов, прогнозируются осадки преимущественно в виде мокрого снега, а также кратковременное образование снежного покрова.

Кроме того, 7 апреля в южных, восточных, днем и в центральных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м / с.

Также отмечается, что сегодня и завтра в связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (соответствует третьему уровню).

Синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале также сообщила, что в среду на территории Украины будут сосуществовать синоптические процессы, связанные с заливом воздушной массы арктического происхождения и влажной южного циклона.

Как пояснила синоптик, холодная воздушная масса принесет низкую температуру воздуха и даже снег с мокрым снегом на севере, местами в западных и центральных областях Украины. Температура воздуха в этих регионах будет достигать до 1-5 градусов тепла.

Тогда как восточная часть окажется в теплом секторе циклона, поэтому, например, в Луганской и Донецкой областях температура воздуха будет достигать в течение дня 14-18 градусов тепла.

"Более теплый воздух, ясно, что будет провоцировать преимущественно дождливую погоду, — отметила Диденко. — Дожди из-за деятельности активного циклона ожидаются на востоке, юге и во многих центральных областях, тех, что ближе к восточной части".

По словам синоптика, в выходные, 10-11 апреля, вернется солнечная и теплая погода.

Напомним, появился прогноз Укргидрометцентра, где сообщается, какой будет погода в апреле этого года в Украине. По данным метеорологов, погода не будет отличаться аномалиями, а будет примерно такой же, что в предыдущие годы.

Как сообщалось, когда Солнце активно — возникают магнитные бури. Происходит это каждый месяц, поэтому апрель не стал исключением. Согласно данным, в этом месяце Землю накроет волна небольших магнитных бурь. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в апреле будет несколько дней, когда будет наблюдаться повышенная солнечная активность и они будут незначительными.


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Источник: https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2858967067688206
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