Синоптик рассказала, когда пройдет дождь в Украине

Дожди в Украине завтра не закончатся, но будут меньшими. Такой прогноз погоды в Facebook дала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сильные дожди, которые вчера были на северо-востоке Украины, постепенно, вместе с циклоном и фронтами, повлекшими непогоду, будут покидать территорию нашей страны. Однако завтра, 15 июля, вероятны небольшие, максимум умеренные дожди на северо-востоке Украины, на севере, а также в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Кроме того, небольшие локальные дожди возможны в среду на Волыни, Ровенщине и в Карпатах.

Во всех других регионах Украины будет сухо и солнечно.

По прогнозу, температура воздуха составит 21-26 градусов тепла, на юге – до 26-28, на крайнем севере – местами 18-20. Диденко отметила, что в течение недели потепление продолжится, а температура воздуха в большинстве областях Украины повысится на 2-3 градуса. Хотя и прогнозируется более прохладная погода в западных областях.

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