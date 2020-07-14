Прогноз погоды в Украине: когда вернется тепло

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Похолодание в Украине решило задержаться на несколько дней. Температура резко упадет даже в восточных регионах, где еще до вчера было жарко. Такой прогноз погоды на вторник, 14 июля, сделали синоптики Украинского гидрометцентра.

Дождались прохлады жители восточных регионов Украины. Уже сегодня температура воздуха упадет до 22-24 градусов днем и до 16 - ночью. При этом, вместе с холодным воздухом придут и грозовые дожди. Местами в Харьковской, Луганской и Донецкой областях они будут очень сильными.

Грозовые тучи сегодня также затянут небо в некоторых северных и центральных регионах. Дневная температура будет колебаться в пределах 20-23 градусов тепла.

Самыми теплыми во вторник будут южные области Украины. Здесь днем - до +26. Однако в Херсонской и Запорожской областях также могут пройти грозовые дожди.

На Западе весь день будет сухо. И хотя погода может быть слегка облачной, дождевых туч ожидать не стоит. Воздух прогреется максимум до +22. И лишь на Закарпатье может быть +23.



Потепления в Украине в ближайшие несколько дней ждать не стоит. Июльская жара постепенно начнет возвращаться лишь к концу недели.

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