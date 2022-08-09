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Синоптик рассказала, какую часть Украины накроет жара, а какую прохладная погода

Прогноз погоды в Украине на 10 августа

сегодня, 20:35
Автор:

Денис
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10 августа в части Украины сохранится жаркая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook. 

Синоптик рассказала, какую часть Украины накроет жара, а какую прохладная погода

Погода в Украине

Жара завтра, 10 августа, остается в восточных областях Украины, в южной части плюс Днепр с районами. Так, по прогнозу Диденко, на протяжении дня в этих регионах будет +30+35 градусов тепла. 

"На остальной территории Украины будет свежее, температура воздуха предвидится комфортной, а кому-то даже будет холодновато), +20 +26 градусов, чуть выше в Полтавской области, в Кропивницком с районами, +25 +29 градусов", — Диденко. 

Дожди, иногда с грозами, пройдут в среду периодически в западных областях, возможны вдоль полосы Винницкая-Черкащина-Черниговщина-Сумщина. На остальных территориях, по словам Диденко, прогнозируется преимущественно сухая погода

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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0mXGUSRGXWh7o9kVnw38msprdwXN41Zz7oc1s4fby994x4ZYqw2p2C8CFtr3MS9TPl
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