Синоптик рассказала, какую часть Украины накроет жара, а какую прохладная погода

10 августа в части Украины сохранится жаркая погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.



Погода в Украине

Жара завтра, 10 августа, остается в восточных областях Украины, в южной части плюс Днепр с районами. Так, по прогнозу Диденко, на протяжении дня в этих регионах будет +30+35 градусов тепла.

"На остальной территории Украины будет свежее, температура воздуха предвидится комфортной, а кому-то даже будет холодновато), +20 +26 градусов, чуть выше в Полтавской области, в Кропивницком с районами, +25 +29 градусов", — Диденко.

Дожди, иногда с грозами, пройдут в среду периодически в западных областях, возможны вдоль полосы Винницкая-Черкащина-Черниговщина-Сумщина. На остальных территориях, по словам Диденко, прогнозируется преимущественно сухая погода



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