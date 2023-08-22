Синоптик рассказала, какая погода будет в Украине на День флага и День Независимости

На территории украинских регионов в День Государственного флага, 23 августа, будут сохраняться жаркие температуры. Но 24 августа на территории наших регионов будут надвигаться осадки. Однако, дожди пройдут не во всех украинских регионах, а только на территориях Запада.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Такой прогноз на два дня праздников обнародовала синоптика Наталья Диденко. Она сообщает, что столбик термометра завтра, 23 августа, будет показывать жаркие плюсы почти 30, а в некоторых местностях и больше.

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"День Государственного флага Украины будет с прекрасной погодой. Преимущественно ясная погода с голубым небом и желтыми красивыми цветами позднего лета", – отмечает Диденко.

Как она продолжила, дожди с грозами возможны на праздник Независимости Украины, 24 августа, и то только в западных регионах Украины.

"Температура воздуха 24-29, на юге и востоке плюс местами в центре 28-32 градуса. В Киеве завтра без осадков, 28 градусов", — завершила Наталья Диденко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптик рассказала, когда из Украины уйдет жара и придут дожди. Погода в украинских регионах будет сухой и жаркой еще до праздника Независимости 24 августа. Именно до этой даты в большинстве украинских регионов не будет дождей, осадки могут проходить только на Западе страны.

Синоптикиня рассказала, что такую стабильную летнюю жару обусловил антициклон, который располагается к северо-востоку от нашей страны. Упоминаемый антициклон очень обширен, поэтому его влияние ощущается во всех украинских областях.

Меньше всего он влияет на территории Запада Украины, по этой причине в Закарпатском и Прикарпатском регионе в течение дня 16 августа и целые сутки 17 августа возможны кратковременные осадки и грозы. Уже 18 августа кратковременные осадки прогнозируются во многих западных областях. В большинстве других украинских регионов погода будет оставаться солнечной и жаркой.

