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Синоптик рассказала, как изменится климат в Украине

Наталья Диденко рассказала о климате в Украине

сегодня, 20:49
Автор:

Лиля Воробьева

  В Украине климат изменится. В страну придет тропическая погода, а высокая жара в июле будет вполне обычным явлением. Об этом рассказала в интервью "ФАКТАМ" известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Синоптик рассказала, как изменится климат в Украине

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Она заявила, что украинцам нужно четко отличать понятие "климат" и "погода". По ее словам, говорить о том, что климат в Украине скоро изменится, еще рано.

"Специалисты, изучающие изменения климата, говорят, что в Украине он меняется. Я уважаю их исследования и заявления, ведь они их делают на основе определенных исследований. Сегодня очень модно говорить об изменениях климата из-за деятельности людей на Земле. Дело в том, что погода и климат зависят от солнечной деятельности и космические изменения действительно влияют на климат всей планеты. Конечно, человек портит окружающую среду, губит экологию. Люди из-за своих действий негативно влияют на состояние атмосферы, но не настолько ", — рассказала она.

По словам експертки, пока рано заявлять, что в Украине погода будет, как в тропиках. Ведь веские климатические изменения можно прогнозировать, но утверждать, что это так и будет, пока нельзя.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что ученые назвали главную опасность изменения климата. Ученые из Португалии назвали усиление засухи и тепловых волн главной причиной потерь урожая в европейских странах.

В ходе исследования, ученые провели детальный анализ сельхозпроизводства в 28 странах Европы в период с 1961 по 2018 год, сопоставив его с информацией об экстремальных погодных явлениях (засухи, тепловые волны, наводнения и заморозки). Исследователям удалось выяснить, что потери урожая с 2,2 процента за период 1964-1990 годы увеличились к 7,3 процента за 1991-2015 годы. Специалисты отметили, что засухи становятся более интенсивными и частыми, при этом, наиболее экстремальные из них демонстрируют непропорциональною суровость.


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Источник: https://ukrainenews.fakty.ua/ru/381766-sinoptik-natalya-didenko-nazvala-datu-poholodaniya-i-obyasnila-pochemu-ukraincy-zhaluyutsya-na-pogodu
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