Синоптик рассказала, как изменится климат в Украине

Она заявила, что украинцам нужно четко отличать понятие "климат" и "погода". По ее словам, говорить о том, что климат в Украине скоро изменится, еще рано.

В Украине климат изменится. В страну придет тропическая погода, а высокая жара в июле будет вполне обычным явлением. Об этом рассказала в интервью "ФАКТАМ" известный украинский синоптик Наталья Диденко.

"Специалисты, изучающие изменения климата, говорят, что в Украине он меняется. Я уважаю их исследования и заявления, ведь они их делают на основе определенных исследований. Сегодня очень модно говорить об изменениях климата из-за деятельности людей на Земле. Дело в том, что погода и климат зависят от солнечной деятельности и космические изменения действительно влияют на климат всей планеты. Конечно, человек портит окружающую среду, губит экологию. Люди из-за своих действий негативно влияют на состояние атмосферы, но не настолько ", — рассказала она.

По словам експертки, пока рано заявлять, что в Украине погода будет, как в тропиках. Ведь веские климатические изменения можно прогнозировать, но утверждать, что это так и будет, пока нельзя.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что ученые назвали главную опасность изменения климата. Ученые из Португалии назвали усиление засухи и тепловых волн главной причиной потерь урожая в европейских странах.

В ходе исследования, ученые провели детальный анализ сельхозпроизводства в 28 странах Европы в период с 1961 по 2018 год, сопоставив его с информацией об экстремальных погодных явлениях (засухи, тепловые волны, наводнения и заморозки). Исследователям удалось выяснить, что потери урожая с 2,2 процента за период 1964-1990 годы увеличились к 7,3 процента за 1991-2015 годы. Специалисты отметили, что засухи становятся более интенсивными и частыми, при этом, наиболее экстремальные из них демонстрируют непропорциональною суровость.