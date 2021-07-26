По словам синоптика Натальи Диденко, уже завтра, 27 июля, украинцев ждет жаркая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +28...+33 градуса, пишет УНИАН.

Синоптик рассказала, где в Украине будет жарче всего - фото из открытых источников

Синоптик утверждает, что жары до +39 в Украине ждать не стоит, но, по мнению специалиста, и +33 "также испекут людей, траву и деревья".

Наталья Диденко также отметила, что в ближайшие дни на территории страны ожидаются дожди. В частности, осадки будут в западной части страны. Кроме того, кратковременные дожди и грозы коснутся Винницкой, а также Житомирской областей.

В столице 27 июля будет около +30. Дождя киевлянам ожидать не стоит, осадки маловероятны.

Синоптик также назвала и наиболее "горячие" регионы страны. Ними, по словам Диденко, станут южная и восточная часть Украины, а также Днепр с районами.

Напомним, что, по словам синоптика Леонида Горбаня, на протяжении второго летнего месяца погода будет очень жаркой и весьма типичной для этого времени года. Поэтому каждому следует знать, какие правила нужно соблюдать, чтобы не пострадать во время гроз, участившихся в нашей стране в последнее время.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Индию пришли сильные ливни, вызвавшие массовые подтопления жилых домов в целых кварталах и даже обвалы сооружений — от непогоды уже погибли 125 человек. И это еще не конец, сообщают спасатели. В этом месяце в штате Махараштра выпало очень много осадков. Таких дождей здесь не было уже 40 лет, сообщают метеорологи. Ежедневные ливни изменили жизнь тысяч людей, проживающих в этой огромной стране. Кроме этого, крупнейшие реки, протекающие в этом районе, уже совсем скоро могут выйти из берегов.





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