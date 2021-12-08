Синоптик рассказал, сколько еще украинцев будут одолевать перепады температуры

Как минимум до третьей декады декабря не стоит ожидать, что в Украине погода будет соответствовать календарю. "Температурные качели" еще придется немного потерпеть. И только спустя пару недель в Украину придет настоящая зима. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал Виталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра.

Зима. Фото: Shutterstock

Фактически зима опоздает на один месяц, вступив в свои права в самом конце декабря. Синоптик отметил, что ближайшие две недели не стоит ожидать ни сильных снегопадов, ни существенного понижения температурного режима. К примеру, в четверг изрядно заморозит, температура отпустить до -9, а уже на выходные придет потепление.

Виталий Постригань прогнозирует на протяжении всей рабочей недели пасмурную, дождливую погоду практически по всей территории Украины. Порывистый ветер, внезапный гололед, дожди с мокрым снегом – это главные проявления погоды ближайшую неделю. К тому же можем вновь увидеть такое явление, как ледяной дождь вместо снега.

Такая погода – следствие того, что холодные воздушные массы с северо-запада и теплые с юго-востока устроили своеобразный поединок. В конце концов в противостоянии победят силы "Юга" и в ближайшее время (7-10 дней) зимы точно не ожидается. Погода будет напоминать ту, которую мы привыкли наблюдать в конце осени, если быть точнее, то во второй половине ноября, но уж точно не в декабре. Но в условия глобального потепления это становится нормой.

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