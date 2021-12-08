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Синоптик рассказал, сколько еще украинцев будут одолевать перепады температуры

Синоптик отметил, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления

сегодня, 08:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Как минимум до третьей декады декабря не стоит ожидать, что в Украине погода будет соответствовать календарю. "Температурные качели" еще придется немного потерпеть. И только спустя пару недель в Украину придет настоящая зима. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал Виталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра.

Синоптик рассказал, сколько еще украинцев будут одолевать перепады температуры

Зима. Фото: Shutterstock

Фактически зима опоздает на один месяц, вступив в свои права в самом конце декабря. Синоптик отметил, что ближайшие две недели не стоит ожидать ни сильных снегопадов, ни существенного понижения температурного режима. К примеру, в четверг изрядно заморозит, температура отпустить до -9, а уже на выходные придет потепление. 

Виталий Постригань прогнозирует на протяжении всей рабочей недели пасмурную, дождливую погоду практически по всей территории Украины. Порывистый ветер, внезапный гололед, дожди с мокрым снегом – это главные проявления погоды ближайшую неделю. К тому же можем вновь увидеть такое явление, как ледяной дождь вместо снега.

Такая погода – следствие того, что холодные воздушные массы с северо-запада и теплые с юго-востока устроили своеобразный поединок. В конце концов в противостоянии победят силы "Юга" и в ближайшее время (7-10 дней) зимы точно не ожидается. Погода будет напоминать  ту, которую мы привыкли наблюдать в конце осени, если быть точнее, то во второй половине ноября, но уж точно не в декабре. Но в условия глобального потепления это становится нормой.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — синоптики дали прогноз на декабрь – снега ждать не стоит, зато ожидаются осадки в виде дождя. Леденящий холод накроет большинство областей страны.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4576709049090347&id=100002538909100
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