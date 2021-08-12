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Синоптик предупредила о возвращении жары в Украину: когда изменится погода

Температура начнет повышаться уже с понедельника,16 августа.

сегодня, 14:50
Автор:

Лиля Воробьева

Погода с солнечной, немного прохладной температурой, вечером еще будет в нашей стране несколько дней уходящей недели. Конечно, включая, и выходные. С понедельника следующей недели будет уже по-настоящему жарко. Об этом сообщает на своей странице в Facebook прогнозист Наталья Диденко.

Синоптик предупредила о возвращении жары в Украину: когда изменится погода

Погода в Украине (фото из открытых источников)

"Спешите насладиться комфортной погодой. Поскольку в пятницу воздух будет замечательным, в течение дня 24 ... 29 градусов. Такая комфортная картинка повисит в нашей украинской синоптической гостиной еще пару дней, а уже с понедельника, с 16-го августа, в Украину начнет заходить жара африканского происхождения ", — сделала свой прогноз Наталья.

Как утверждает синоптик, с новой рабочей недели в Украине будет 30 ... 35 градусов. Но еще в эту пятницу  Украину посетит новый гость — антициклон. Он вместе с прохладительными ветрами  будет править синоптической ситуацией.

Также госпожа Диденко утверждает, что зонтики украинцам не понадобятся, ведь днем, 13 августа на большей территории нашей страны не будет дождя.

"Только на востоке и юго-востоке близость атмосферного фронта может повлечь локальные короткие грозовые дожди", — уточнила синоптик.

В столице Украины последний рабочий день будет солнечным и по-летнему  ласковым. Дневная температура будет держаться на отметке — 26, 27 градусов.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что синоптики рассказали, какой будет погода в августе и. Синоптики считают, что средняя температура в последний летний месяц будет колебаться в пределах 20 ... 25 градусов, в Карпатах — 16 ... 18 градусов, что выше климатической нормы. Специалисты прогнозируют, что среднее количество осадков в стране в августе ожидают в пределах 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм.


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4770767822953158
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