Синоптик предупредила о возвращении жары в Украину: когда изменится погода

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Лиля Воробьева
Погода с солнечной, немного прохладной температурой, вечером еще будет в нашей стране несколько дней уходящей недели. Конечно, включая, и выходные. С понедельника следующей недели будет уже по-настоящему жарко. Об этом сообщает на своей странице в Facebook прогнозист Наталья Диденко.
Погода в Украине (фото из открытых источников)
Как утверждает синоптик, с новой рабочей недели в Украине будет 30 ... 35 градусов. Но еще в эту пятницу Украину посетит новый гость — антициклон. Он вместе с прохладительными ветрами будет править синоптической ситуацией.
Также госпожа Диденко утверждает, что зонтики украинцам не понадобятся, ведь днем, 13 августа на большей территории нашей страны не будет дождя.
В столице Украины последний рабочий день будет солнечным и по-летнему ласковым. Дневная температура будет держаться на отметке — 26, 27 градусов.
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