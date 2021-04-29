Синоптик предупредила о новом похолодании в мае в Украине

Температура в этом месяце поднимется до 15 градусов выше нуля, однако в начале мая украинцам стоит ожидать прохладную и дождливую погоду. Такой прогноз сделала замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет "УНИАН" со ссылкой на "Факты".

Похолодание в мае - фото из открытых источников

"В начале мая, 1 и 2 числа, теплый воздух распространится по всей территории страны. Так, на юге и востоке столбики термометров достигнут отметки +24°. В это время возможны дожди, особенно в восточных, северных и местами центральных областях", — сказала она.

После этого, со слов синоптика, стоит снова ожидать снижение температуры, однако без заморозков. Прохладная погода в Украине будет держаться с 3 по 8 мая.

"Температура максимальная днем +10°...+15°, временами возможны дожди. Это связано с проходом циклона через Украину. Так что устойчивого тепла пока не ожидается, а только волновое потепление на пару дней. Ночная температура будет без морозов, то есть плюсовая", — заключила специалист.

Напомним, что в Украине на майские праздники и Пасху в 2021 году ожидается теплая погода во всех областях, кроме западных. Такой прогноз озвучила в эфире телеканала "Украина 24" ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня. Менее всего повезло с погодой на грядущие праздники западной части страны. Как рассказала Голеня, в западные области придет атмосферный фронт с дождями, поэтому ожидать высоких температур жителям не стоит.

Ранее портал "Комментарии" писал, что украинцев ждут удлиненные выходные в начале мая 2021 года благодаря Пасхе и майским праздникам.

















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