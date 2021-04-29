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Синоптик предупредила о новом похолодании в мае в Украине

Заморозков ожидать не стоит

29 апреля 2021, 13:22
Автор:

Елизавета Черных

Температура в этом месяце поднимется до 15 градусов выше нуля, однако в начале мая украинцам стоит ожидать прохладную и дождливую погоду. Такой прогноз сделала замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, пишет "УНИАН" со ссылкой на "Факты". 

Синоптик предупредила о новом похолодании в мае в Украине

Похолодание в мае - фото из открытых источников

"В начале мая, 1 и 2 числа, теплый воздух распространится по всей территории страны. Так, на юге и востоке столбики термометров достигнут отметки +24°. В это время возможны дожди, особенно в восточных, северных и местами центральных областях", — сказала она. 

После этого, со слов синоптика, стоит снова ожидать снижение температуры, однако без заморозков. Прохладная погода в Украине будет держаться с 3 по 8 мая. 

"Температура максимальная днем +10°...+15°, временами возможны дожди. Это связано с проходом циклона через Украину. Так что устойчивого тепла пока не ожидается, а только волновое потепление на пару дней. Ночная температура будет без морозов, то есть плюсовая", — заключила специалист. 

Напомним, что в Украине на майские праздники и Пасху в 2021 году ожидается теплая погода во всех областях, кроме западных. Такой прогноз озвучила в эфире телеканала "Украина 24" ведущий синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня. Менее всего повезло с погодой на грядущие праздники западной части страны. Как рассказала Голеня, в западные области придет атмосферный фронт с дождями, поэтому ожидать высоких температур жителям не стоит.

Ранее портал "Комментарии" писал, что украинцев ждут удлиненные выходные в начале мая 2021 года благодаря Пасхе и майским праздникам.






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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/sinoptik-predupredila-o-novom-poholodanii-v-mae-v-ukraine-sinoptik-11405173.html
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