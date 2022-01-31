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Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на первый день февраля и рассказала, когда придет похолодание

Синоптик предупредила о гололедице на дорогах во вторник

сегодня, 13:31
Автор:

Елизавета Черных
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По прогнозу известного народного синоптика Натальи Диденко, во вторник, 1 февраля, на территории Украины установится температура воздуха в пределах -3...+2 градусов. В ближайшую ночь столбики термометров покажут 2-8 градусов мороза. Об этом специалист написала на странице в соцсети Facebook. 

Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на первый день февраля и рассказала, когда придет похолодание

Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на первый день февраля - фото из открытых источников

Диденко отметила, что 1 февраля в стране не ожидается существенных осадков, но присутствует вероятность небольшого снега в Карпатах, в Сумской области. Дожди могут пройти в Одесской области. 

Синоптик также предупредила и о гололедице на дорогах во вторник на всей территории Украины. 

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, февраль начнется со свежей погоды. Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов со знаком "минус", а днем столбики термометров покажут -2...0 градусов. Осадков не прогнозируется. 

Кроме того, синоптик отметила, что в дальнейшем в стране будет доминировать умеренно холодная погода з кратковременным прыжком к умеренным морозам. Похолодание придет в Украину 4-5 февраля. 

Отметим, что директор Национального арктического научного центра Евгений Дикий оценил климатическую ситуацию в Украине за последние годы. Эксперт отметил, что изменения климата, происходящие в стране очень драматичны, а украинцы, к сожалению, только начали интересоваться данной проблемой, не понимая всего масштаба. Специалист добавил, что нынешний климат в столице — климат Николаева и Херсона несколько десятков лет назад. 

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в крупнейшей пустыне мира Сахаре зафиксировали и засняли выпадение снега. 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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