Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на первый день февраля и рассказала, когда придет похолодание

По прогнозу известного народного синоптика Натальи Диденко, во вторник, 1 февраля, на территории Украины установится температура воздуха в пределах -3...+2 градусов. В ближайшую ночь столбики термометров покажут 2-8 градусов мороза. Об этом специалист написала на странице в соцсети Facebook.

Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на первый день февраля - фото из открытых источников

Диденко отметила, что 1 февраля в стране не ожидается существенных осадков, но присутствует вероятность небольшого снега в Карпатах, в Сумской области. Дожди могут пройти в Одесской области.

Синоптик также предупредила и о гололедице на дорогах во вторник на всей территории Украины.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, февраль начнется со свежей погоды. Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов со знаком "минус", а днем столбики термометров покажут -2...0 градусов. Осадков не прогнозируется.

Кроме того, синоптик отметила, что в дальнейшем в стране будет доминировать умеренно холодная погода з кратковременным прыжком к умеренным морозам. Похолодание придет в Украину 4-5 февраля.

Отметим, что директор Национального арктического научного центра Евгений Дикий оценил климатическую ситуацию в Украине за последние годы. Эксперт отметил, что изменения климата, происходящие в стране очень драматичны, а украинцы, к сожалению, только начали интересоваться данной проблемой, не понимая всего масштаба. Специалист добавил, что нынешний климат в столице — климат Николаева и Херсона несколько десятков лет назад.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что в крупнейшей пустыне мира Сахаре зафиксировали и засняли выпадение снега.

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