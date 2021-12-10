Синоптик озвучила прогноз погоды в Украине на выходные: куда придет похолодание

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, выходные 11 и 12 декабря в Украине ознаменуются теплой погодой. Об этом специалист написала на странице в Facebook.

Синоптик озвучила прогноз погоды на выходные: куда придет похолодание - фото из открытых источников

Отмечается, что максимальная температура воздуха в стране в субботу и воскресенье будет составлять +4...+9 градусов.

Более холодная погода ожидается на западе Украины — от 2 градусов мороза до 3 тепла. В воскресенье, 12 декабря, похолодает в восточных регионах страны.

Диденко отметила, что на выходных ожидается мокрый снег с дождем, зависимо от температурных показателей. На востоке вероятность осадков самая низкая, однако в связи с влажностью усилятся туманы.

Синоптик также предупредила о порывах ветра, вплоть до штормовых.

Жители столицы 11 и 12 декабря могут рассчитывать на теплый, но ветренный уикенд.

Наталья Диденко отметила, что похолодать в стране может уже с понедельника, 13 декабря, но говорить о серьезных морозах не приходится — пока что нет прогностической подоплеки.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что синоптики спрогнозировали погодные условия в Украине в декабре. В частности, специалисты ожидают резкие перепады и скачки температурных показателей, снегопады, а также морозы до 20 градусов. Погода в первом зимнем месяце, спрогнозирована украинскими синоптиками, не будет похожа на ласковое и спокойное начало сезона. Специалисты отмечают, что среднемесячная температура будет составлять от -4 мороза до +3 тепла, в декабре так бывает обычно.

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