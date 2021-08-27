Синоптик озвучила прогноз погоды на последние летние выходные (карта)

Синоптик Наталья Диденко поделилась с украинцами прогнозом погоды на выходные 28 и 29 августа. Специалист опубликовала его на своей странице в Facebook.

Синоптик озвучила прогноз погоды на последние летние выходные - фото из открытых источников

По прогнозу Диденко, 28 августа температура воздуха будет колебаться в пределах +20...+26 градусов, в западной части страны до +18...+22 градусов. В восточных областях и на Юге страны ожидается до +25...+30 градусов.

В Киеве температурные столбики достигнут +23 градусов, а на территории столицы будет сухо.

В ближайшую ночь также ожидаются и дожди. В частности, осадки прогнозируются на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях. Однако в субботу днем, по словам Диденко, дожди маловероятны.

29 августа дожди накроют западные, северные и часть центральных областей страны. На Востоке и Юге осадков не прогнозируется.

"Температура воздуха 29 августа разбежится: жара на Востоке, Юге, в Центре, а прохлада — на Западе. В северных областях предполагается в воскресенье + 25 + 28 градусов", — спрогнозировала синоптик.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что до конца лета остались считанные дни, и многие украинцы жаждут узнать, какой же будет погода в первый осенний месяц. Народный синоптик Леонид Горбань накануне заявлял, что сентябрь еще порадует украинцев теплыми днями, но уже под конец месяца в стране ожидается холодная погода, которая сохранится и к октябрю. В целом осенью ожидается много осадков, в октябре возможны уже первые заморозки. А вот в последний осенний месяц ожидается снег и мороз.









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