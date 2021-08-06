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Синоптик озвучила прогноз на выходные: где ожидать грозовые дожди

В большинстве областей на выходных будет тепло

сегодня, 15:22
Автор:

Елизавета Черных

По словам синоптика Натальи Диденко, на выходных 7-8 августа в большинстве регионов Украины будет жарко. Однако в некоторых областях местами возможны грозовые дожди. Такой информацией специалист поделилась на странице в Facebook. 

Синоптик озвучила прогноз на выходные: где ожидать грозовые дожди

Синоптик озвучила прогноз на выходные - фото из открытых источников

Диденко отметила, что на большинстве территории Украины температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+30 градусов. На Востоке страны до +33. Оттуда, уверяет синоптик, жара и не думала уходить. В западной части страны термометры покажут +23...+26 градусов. 

В субботу температура в столице будет комфортнее, нежели в большинстве регионов — +25 градусов, а в воскресенье, 8 августа, температурные показатели увеличатся до +29. 

По словам синоптика, грозовые дожди возможны в Левобережной части Украины, однако осадки будут неравномерными. 

Наталья Диденко также посоветовала не прятать панамы, вентиляторы и соломенные шляпы, поскольку погода в следующий уикенд, 14 и 15 августа, также будет теплой. 

"Учитывая, что летних уикендов осталось, как кот наплакал, стоит все же их использовать максимально положительно, с пользой и удовольствием", — подытожила синоптик. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на август 2021. По словам специалистов, она  будет теплее, чем обычно в аналогичный период. 

В материале нашего издания также можно прочитать, что в России сильный ветер срывал крыши с жилых домов. Как стало известно, ураганный ветер бушевал в республике Башкортостан. По сообщениям местных СМИ, скорость ветра достигала 22 метров в секунду.  


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
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