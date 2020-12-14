Синоптик дала прогноз погоды на 14 декабря

Сегодня продолжается по всей Украине ветряную и холодную погоду, кроме того, возможны и осадки.

ФОТО: Из открытых источников

Очередной циклон, который надвигается на Украину, принесет обильные осадки в виде мороси, ледяного дождя и снега в понедельник, 14 декабря. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Осадки наиболее вероятны на севере и в центральных областях, а также в некоторых районах запада.

На остальной территории страны будет сухая, но ветреная и туманная погода. Температура воздуха ожидается в районе нуля градусов. В Киеве начало недели будет мокрым — в городе в первой половине дня вновь пройдут ледяной дождь и снег. Синоптики предупредила о гололеде и призвала не выходить на улицу без лишней надобности. Кроме юго-восточной части, в понедельник ожидается гололед, на дорогах — гололедица. В северных, центральных, частично восточных областях будет идти дождь со снегом.

В этот день почитается память святого пророка Наума. В народе этого святого называли Грамотником, поскольку в этот день в старину (с 1 декабря по старому стилю) начинали учить детей грамоте. Учебные "мучения" детей дополнялись ветром, который был очень характерен в день пророка Наума: "Пришел Наум, зимний ветер подул". Если ветер с юго-западного переходил на западный или северо-западный, ждали усиления морозов.

Напомним, "Комментарии" писали, что в среду Украина еще побудет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier и осадков не ожидается. В большинстве областей будет прохладная и морозная погода. Но уже на этой неделе температура воздуха во многих регионах страны пойдет вверх.

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