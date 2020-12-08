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В Украине изменится погода: предупреждение синоптика

Синоптик сообщила, когда в Украине повысится температура воздуха

сегодня, 19:23
Автор:

Таисия Ерохина

В среду Украина еще побудет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier и осадков не ожидается. В большинстве областей будет прохладная и морозная погода. Но уже на этой неделе температура воздуха во многих регионах страны пойдет вверх. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко, опубликованном в ее Telegram-канале.

В Украине изменится погода: предупреждение синоптика

Фото из открытых источников

Так, в четверг, 10-го декабря, в Украину ворвется другая воздушная масса, с юго-запада Европы — существенное потепление и умеренные или даже сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. По прогнозу синоптика, циклон охватит Запад, Север, часть центральных областей и Одесскую.

Синоптик сообщила, что в столице в среду еще будет морозно — до 4 градусов мороза. И уже 10-го декабря в Киеве начнет падать атмосферное давление, температура воздуха повысится до нуля или даже до 1 градуса мороза.

Кроме того, в четверг вероятны осадки — мокрый снег и дождь. А также вновь поднимется сильный ветер.

"Поэтому на дорогах осложнится ситуация и метеозависимые, а сейчас это практически все, могут чувствовать себя не очень... Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми недугами, вероятны проблемы с артериальным давлением, головная боль и т.д.", — предупредила Наталья Диденко.

Напомним, опубликован календарь магнитных бурь на декабрь 2020 года: когда в этом месяце ожидаются удары. Так, во второй половине декабря людей ждет ощутимый магнитный удар.

Как ранее сообщал "Комментарии", озвучен прогноз погоды на Новый год в Украине. Известно, стоит ли украинцам ждать снега в грядущую новогоднюю ночь.


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Источник: https://t.me/PohodaNatalka/893
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