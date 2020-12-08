В Украине изменится погода: предупреждение синоптика

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Таисия Ерохина
В среду Украина еще побудет под влиянием мощного северо-восточного антициклона Xavier и осадков не ожидается. В большинстве областей будет прохладная и морозная погода. Но уже на этой неделе температура воздуха во многих регионах страны пойдет вверх. Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко, опубликованном в ее Telegram-канале.
Фото из открытых источников
Так, в четверг, 10-го декабря, в Украину ворвется другая воздушная масса, с юго-запада Европы — существенное потепление и умеренные или даже сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. По прогнозу синоптика, циклон охватит Запад, Север, часть центральных областей и Одесскую.
Синоптик сообщила, что в столице в среду еще будет морозно — до 4 градусов мороза. И уже 10-го декабря в Киеве начнет падать атмосферное давление, температура воздуха повысится до нуля или даже до 1 градуса мороза.
Кроме того, в четверг вероятны осадки — мокрый снег и дождь. А также вновь поднимется сильный ветер.
Напомним, опубликован календарь магнитных бурь на декабрь 2020 года: когда в этом месяце ожидаются удары. Так, во второй половине декабря людей ждет ощутимый магнитный удар.
Как ранее сообщал "Комментарии", озвучен прогноз погоды на Новый год в Украине. Известно, стоит ли украинцам ждать снега в грядущую новогоднюю ночь.
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