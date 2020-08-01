kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.08.2020

BTC/USD

11611.97

ETH/USD

355.06

LTC/USD

59.77

НБУ 01.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Силовики ликвидировали полтавского террориста: преступник вновь пытался захватить заложников
commentss НОВОСТИ Все новости

Силовики ликвидировали полтавского террориста: преступник вновь пытался захватить заложников

Правоохранители приняли решение ликвидировать преступника, чтобы избежать лишних жертв

сегодня, 09:29
Автор:

Павел Зинченко
Силовики ликвидировали полтавского террориста: преступник вновь пытался захватить заложников

В ночь на субботу, 1 августа, "полтавского террориста" Романа Скрыпника ликвидировали во время спецоперации. Напомним, 23 июля он захватил правоохранителей в заложники, а затем убежал. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

"Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину", - рассказали правоохранители.

На своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, "неоднократно судимого наркозависимого" подозреваемого Романа Скрыпника обнаружили в селе Опошня Зеньковского района Полтавской области. На момент обнаружения он скрывался в заброшенном доме.

В своем заявлении Шевченко сообщил, что злоумышленник не пожелал сдаться и угрожал сотрудникам полиции гранатой. Поскольку действия преступника угрожали жизни правоохранителей, его было ликвидировано снайперским выстрелом в рамках операции "Гром".


Напомним, что эпопея с "полтавским террористом" началась 23 июля. Романа Скрыпника преследовали копы по подозрению в угоне авто, однако на ул. Остапа Вишни он достал гранату РГД-5, угрожая взорвать сначала себя, затем - взятого в заложники правоохранителя. Вскоре захватчик выдвинул первое требование - автомобиль для того, чтобы скрыться. Полковник Виталий Шиян предложил себя в обмен на другого правоохранителя, и, будучи в заложниках, уехал на служебном ВАЗ вместе с похитителем. Позже преступник отпустил заложника.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", полтавского террориста разыскивало около 500 человек.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!