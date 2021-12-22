Сильные морозы до -23 градусов накроют Украину: где будет холоднее всего 23 декабря

23 декабря в нашей стране осадков в виде снега не будет. Погода будет морозной и холодной, столбик термометра ночью местами будет резко минусовать до -23 градусов. В целом температурный режим будет колебаться от -8 до -23 градуса. Днем морозы ослабеют, будет от -2 до -10 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Синоптики делают прогноз на четверг, 23 октября, и говорят, что осадков на всех территориях нашей страны не будет. Они говорят, что будут ветры северо-западного и западного направления до 5- 10 метров в секунду.

Завтра, 23 декабря, столбик термометра в западных регионах будет показывать ночью от -8 до -12 градусов, днем от -2 до -8 градусов мороза, в Карпатах ночью будет -18-23, днем -8-14 градусов мороза. В северных областях температура ночью будет достигать от -14 до -16 градусов, днем от -6 до -10 градусов мороза.

В восточных регионах температура ночью будет достигать от -14 до -19 градусов мороза, днем от -7 до -10 градусов. В южные регионы тоже придет арктический циклон. Ночью столбик термометра будет показываться от -8 до -10 градусов, днем от -2 до -6 градусов мороза. В центральных регионах ночью столбик термометра будет показываться от -13 до -17 градусов, днем от -5 до -7 градусов.

В столице нашей страны осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться от -14 до -16 градусов мороза, днем будет от -7 до -9 градусов. На дорогах Киева местами будет гололедица.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что когда и где в Украине будут сильные морозы .

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