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Slava Kot
Национальный совет Швейцарии принял историческую декларацию, признав Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида. За соответствующее решение проголосовали 123 депутата, против выступили 58, а семеро воздержались. В Украине и России по-разному отреагировали решение Швейцарии.
Швейцария признала Голодомор. Фото из открытых источников
В документе о признании Голодомора отмечено, что ответственность за эту трагедию несет "советский режим под руководством Иосифа Сталина". Диктатор приказал конфисковать зерно, скот и пищевые продукты, что привело к массовому голоду. В результате этих умышленных действий руководства СССР погибли около четырех миллионов украинцев.
Швейцарские депутаты признали, что действия, целенаправленно приведшие к масштабному голоду в Украине, были направлены на уничтожение национальной группы, что соответствует определению геноцида.
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал решение Швейцарии "историческим".
Россия отреагировала на решение Швейцарии с "возмущением". МИД РФ в традициях российской пропаганды цинично назвало принятие декларации о Голодоморе "извращенной трактовкой событий", которое используется в "гибридной войне Запада" против России.
Швейцария присоединилась к перечню из более чем 30 стран, признавших Голодомор геноцидом, в том числе Польша, Литва, Латвия, Германия, Франция, Эстония, Грузия и другие.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария официально ответила, примет ли второй Саммит мира.
Также "Комментарии" писали, что глава МИД Польши на заседании Совета Безопасности ООН разоблачил очередную ложь России.
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