Национальный совет Швейцарии принял историческую декларацию, признав Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида. За соответствующее решение проголосовали 123 депутата, против выступили 58, а семеро воздержались. В Украине и России по-разному отреагировали решение Швейцарии.



Швейцария признала Голодомор. Фото из открытых источников

В документе о признании Голодомора отмечено, что ответственность за эту трагедию несет "советский режим под руководством Иосифа Сталина". Диктатор приказал конфисковать зерно, скот и пищевые продукты, что привело к массовому голоду. В результате этих умышленных действий руководства СССР погибли около четырех миллионов украинцев.

Швейцарские депутаты признали, что действия, целенаправленно приведшие к масштабному голоду в Украине, были направлены на уничтожение национальной группы, что соответствует определению геноцида.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал решение Швейцарии "историческим".

"Это крайне важный шаг на пути восстановления исторической справедливости и сохранения памяти о миллионах невинных жертв", — сказал Стефанчук.

Россия отреагировала на решение Швейцарии с "возмущением". МИД РФ в традициях российской пропаганды цинично назвало принятие декларации о Голодоморе "извращенной трактовкой событий", которое используется в "гибридной войне Запада" против России.

"Швейцарские законодатели в своем безудержном стремлении, достойном лучшего применения, еще хоть чем-то "помочь" Киеву достали из пыльных полок насквозь лживый тезис о якобы целенаправленном уничтожении советским руководством украинского народа", — заявили в посольстве РФ в Швейцарии.

Швейцария присоединилась к перечню из более чем 30 стран, признавших Голодомор геноцидом, в том числе Польша, Литва, Латвия, Германия, Франция, Эстония, Грузия и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария официально ответила, примет ли второй Саммит мира.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Польши на заседании Совета Безопасности ООН разоблачил очередную ложь России.