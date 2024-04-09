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Швейцария может отказаться от нейтралитета: как это связано с агрессией РФ

Виола Амхерд подтвердила, что Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения России

сегодня, 15:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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В случае нападения России Швейцария намерена защищаться от агрессора вместе со своими европейскими партнерами по НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала президент Швейцарии Виола Амхерд, сообщает "Der Standart".

Швейцария может отказаться от нейтралитета: как это связано с агрессией РФ

Президент Швейцарии Виола Амхерд. Фото из открытых источников

Президент Швейцарии отметила, инициатива по противовоздушной обороне "Европейский небесный щит" предусматривает оговорку о нейтралитете.

"Если на Швейцарию будет совершено нападение, то ситуация изменится, и нейтралитет перестанет действовать", — заявила Ахмерд.

Она отметила, что в этом случае Швейцария сможет "организовать нашу оборону с партнерами".

По словам президента Швейцарии, как и в случае с любой другой системой вооружений, есть надежда, что оборонительный щит "не будет развернут". Однако, утверждает она, сотрудничество поможет Швейцарии в случае обороны.

Швейцария участвуют в инициативе, выдвинутой Германией, в прошлом году, которая направлена, в частности, на совместные закупки, обучение и обмен информацией, например, данными радаров.

Читайте также на портале "Комментарии" — в настоящее время швейцарские банки принимают меры по ограничению доступа к своим услугам клиентов с российским гражданством. Это касается даже тех клиентов, которые имеют двойное гражданство, включая паспорта других стран.

Также издание "Комментарии" сообщало – Швейцария обратилась к Китаю с просьбой принять участие в глобальном "саммите мира", усилив давление на Пекин, чтобы тот сыграл свою роль в прекращении войны в Украине, хотя ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не согласованы.




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Источник: https://www.derstandard.at/jetzt/livebericht/3000000215019/1000334548/selenskyj-zeigt-sich-offen-fuer-us-waffenhilfe-auf-kredit
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