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Украине нужен мир: с каким предложение к Китаю обратилась Швейцария

Швейцария пригласила Китай принять участие в глобальном "саммите мира"

сегодня, 13:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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Швейцария обратилась к Китаю с просьбой принять участие в глобальном "саммите мира", усилив давление на Пекин, чтобы тот сыграл свою роль в прекращении войны в Украине, хотя ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не согласованы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Украине нужен мир: с каким предложение к Китаю обратилась Швейцария

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Фото: из открытых источников

"Китай имеет очень прочные отношения с Россией, но все равно готов внести свой вклад в прекращение этой войны", – заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

По его словам, он обратился с такой просьбой во время встречи в среду с министром иностранных дел Китая Ван И. 

Кассис сказал, что Ван И "принял к сведению приглашение" и что он ожидает ответа через несколько дней.

В последние годы Китай пытался создать себе репутацию глобального миротворца. Но его план прекращения огня в Украине не нашел особой поддержки в Киеве, Вашингтоне и других западных столицах с тех пор, как он был объявлен в начале прошлого года.

Стоит отметить, китайские власти пропустили встречу советников по национальной безопасности на Мальте в 2023 году, где чиновники из более 55 стран обсуждали стремление Украины заручиться поддержкой ее "формулы мира". Однако Китай присутствовал на летней встрече советников в Джидде. Пекин оказывает дипломатическую и экономическую поддержку России с тех пор, как президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в феврале 2022 года. В прошлом году импорт Китая из России в долларовом эквиваленте вырос больше всего за всю историю – этот скачок произошел на фоне того, что многие западные компании избегают ведения бизнеса с Россией, а их правительства наложили на Москву санкции за нападение на Украину.

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