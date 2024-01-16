Зеленский рассказал, пригласят ли на глобальный "саммит мира" Россию

Президент Владимир Зеленский намекнул, что Украина не собирается приглашать Россию на глобальный "саммит мира", который вызвалась принять Швейцария. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Зеленский намекнул, что Россию не пригласят на глобальный саммит мира. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Всемирный экономический форум и встретился с президентом Виолой Амгерд. После этой встречи Зеленский провел брифинг, где ответил на вопросы журналистов. Один из них касался стран, которые Украина будет приглашать на саммит мира, в том числе и Россию.

"Мы открыты всем странам мира, которые уважают наш суверенитет и территориальную целостность. Поэтому делайте выводы, кого мы приглашаем", — сказал Зеленский.

Вероятно, Владимир Зеленский намекнул, что Украина не будет приглашать Россию, которая вторглась в Украину, оккупировала украинские земли и нарушила территориальную целостность.

Президент сделал отдельный акцент с призывом к странам Глобального Юга принять участие в "саммите мира".

"Мы бы хотели, чтобы страны Глобального Юга обязательно присутствовали. На последней встрече на уровне советников присутствовало 83 страны…", — сказал Зеленский и добавил, что для Украины "очень важно показать, что весь мир – против агрессии России".

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что несколько представителей стран, принимавших участие во встрече украинской "формулы мира" перед Давосским саммитом, призвали приобщить к обсуждениям и Россию. В Кремле отреагировали на такие заявления и выдвинули три условия для западных стран.

Также "Комментарии" писали о Китае, который объяснил свое отсутствие на международной встрече по поводу "формулы мира".