Швейцарские банки ограничивают обслуживание клиентов с российским гражданством

В настоящее время швейцарские банки принимают меры по ограничению доступа к своим услугам клиентов с российским гражданством. Это касается даже тех клиентов, которые имеют двойное гражданство, включая паспорта других стран.

Швейцарские банки начали закрывать счета граждан России. Фото: AFP

Согласно информации, полученной от Романа Кудинова, управляющего партнера швейцарского юридического бюро Leolex, были зафиксированы случаи, когда клиенты с двойным гражданством, среди которых пользователи услуг банков UBS и Credit Suisse сталкивались с проблемой закрытия своих счетов. Важно отметить, что эти лица являются налогоплательщиками в Швейцарии, не получают доходы в России и не платят там налогов.

Дополнительно, по словам Ивана Тихоненко, руководителя банковской практики в юридической компании Amond&Smith, существуют случаи, когда швейцарские банки отказали в открытии счетов гражданам Израиля, хранящим российское гражданство. От клиентов требовалось документальное подтверждение отказа от российского гражданства для дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, известно о случае, когда один из швейцарских банков закрыл счет клиенту российской консалтинговой компании, имеющей гражданство России и вид на жительство в Швейцарии.

В 2022-2023 годах швейцарские финансовые учреждения уже осуществили закрытие счетов российских клиентов с суммой менее 1 миллиона долларов США, а для новых клиентов из России был увеличен минимальный порог входа до 5-10 миллионов долларов. Соответственно, богатые россияне активно начали получать местные виды на жительство. Однако, как стало известно, банки теперь обращают внимание не только на наличие вида на жительство или швейцарского паспорта, но и на то, получает ли клиент доход в России и платит налоги в этой стране.

"Комментарии" писали, что банковская сфера Украины хотя и переживает не лучшие времена, однако продолжает развиваться, оказывая услуги как населению, так и бизнесу. По состоянию на февраль 2024 года услуги по расчетно-кассовому обслуживанию предоставляли 42 украинских банка.