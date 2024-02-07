Швеция закрыла дело о подрыве "Северных потоков": реакция Кремля

Прокуратура Швеции сообщила, что прекратила следствие о подрыве трубопроводов "Северный поток", произошедшем в сентябре 2022 года. На решение шведского следствия отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Пресс-служба Шведской прокуратуры заявила, что начавшееся с 26 сентября 2022 года расследование было прекращено из-за отсутствия юрисдикции шведского суда по делу. Прокуратура отметила, что ее основной задачей было выявить возможную причастность к преступлению граждан Швеции и территории страны для совершения взрывов на трубопроводах "Северный поток". Следствие установило, что нет признаков причастности ни шведов, ни деятельности о подготовке на ее территории.

"Подводя итог, шведское предварительное следствие смогло отвергнуть и подтвердить обстоятельства, которые в совокупности приводят к выводу, что больше нет оснований для продления шведского предварительного следствия, поскольку можно предположить, что шведский суд не имеет юрисдикции", — отметила Прокуратура Швеции.

После закрытия дела в Швеции, единственной страной, расследующей взрывы, осталась Германия.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на решение шведской прокуратуры отметив, что оно было "примечательным" и Россия будет ждать выводов немецкого расследования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дания обнародовала фото объекта, обнаруженного у газопровода "Северный поток".

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на сбивание российских самолетов А-50 и Ил-22. Дмитрий Песков заявил, что у президента нет информации об уничтожении самолетов и призвал вопрос переадресовать Минобороны РФ. Россия до сих пор официально не сообщила о потере самолетов.