Шубы будут: власти Дании не уничтожат 17 млн норок с коронавирусом

Пандемия коронавируса отразилась не только на людях. Животные, миллионными популяциями, тоже могли пострадать. Этот вопрос коснулся мягких грызунов, чей мех особо ценен как в Европе, так и во всем мире. Под удар попали норки, которых выращивают в Дании. Поскольку у них выявили мутировавший штамм коронавируса, правительство решило уничтожить всех — то есть, около 17 млн животных подлежали насильственной смерти и утилизации. Впрочем, власть признала, что не владеет достаточными полномочиями для принятия такого решения.

Напомним, датское правительство решило уничтожить животных, потому что новый штамм может перейти к людям и избежать вакцинации против COVID-19 в будущем. Таким образом, одно из крупнейших стад норок подлежит утилизации.

Но не все так просто в Датском Королевстве. Оппозиционные партии заявляют, что отбраковку здоровой норки не следовало начинать до того, как были разработаны планы выплаты компенсации владельцам и рабочим примерно на 1100 норковых фермах.

На вопрос о комментариях министр окружающей среды и продовольствия Могенс Йенсен сказал, что правительство сожалеет об отсутствии ясности.

"Мы должны были четко сообщить, есть ли у властей законное основание для приказа об умерщвлении здоровых стад норок за пределами зон безопасности", заявил чиновник.

Как сообщал портал "Комментарии", в Чехии придумали достаточно необычный способ диагностики — к обнаружению коронавирусного заболевания у граждан решили привлечь служебных собак. Таможенное управление Чехии подготовит шесть служебных собак, чтобы они могли по запаху распознавать человека, инфицированного коронавирусом. Кинологи уже занялись соответствующим обучением животных.

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