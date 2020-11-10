В Чехии собак учат выявлять людей с коронавирусом

Пандемия коронавируса обеспокоила все человечество. Люди упорно ищут вакцину и новые способы борьбы со смертельным заболеванием. Так, в Чехии придумали достаточно необычный способ диагностики — к обнаружению коронавирусного заболевания у граждан решили привлечь служебных собак. Таможенное управление Чехии подготовит шесть служебных собак, чтобы они могли по запаху распознавать человека, инфицированного коронавирусом. Кинологи уже занялись соответствующим обучением животных.

Для выполнения данной задачи кинологи таможенного управления тесно сотрудничают с финскими коллегами.

В группе собак значатся бельгийские и немецкие овчарки и одна дворняжка. Все они уже имеют опыт служебной работы – выдрессированы на обнаружение табака, наркотиков и денежных купюр. Специалисты надеются закончить дрессировку уже в этом году. В январе 2021-го собаки приступят к работе. Они будут обнаруживать заболевших в домах для пожилых людей, аэропортах и вокзалах.

Как сообщал портал "Комментарии", выборы в США выиграл пес. Французский бульдог Уилбур Бист собрал более 13 тысячи голосов и стал новым мэром Рэббит-Хэша в Кентукки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!