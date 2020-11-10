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В Чехии собак учат выявлять людей с коронавирусом

Группу из шести собак научат распознавать больных с COVID-19 по запаху

сегодня, 09:23
Автор:

Сергей Медведев

Пандемия коронавируса обеспокоила все человечество. Люди упорно ищут вакцину и новые способы борьбы со смертельным заболеванием. Так, в Чехии придумали достаточно необычный способ диагностики — к обнаружению коронавирусного заболевания у граждан решили привлечь служебных собак. Таможенное управление Чехии подготовит шесть служебных собак, чтобы они могли по запаху распознавать человека, инфицированного коронавирусом. Кинологи уже занялись соответствующим обучением животных.

В Чехии собак учат выявлять людей с коронавирусом

Для выполнения данной задачи кинологи таможенного управления тесно сотрудничают с финскими коллегами.  

В группе собак значатся бельгийские и немецкие овчарки и одна дворняжка. Все они уже имеют опыт служебной работы – выдрессированы на обнаружение табака, наркотиков и денежных купюр. Специалисты надеются закончить дрессировку уже в этом году.  В январе 2021-го собаки приступят к работе. Они будут обнаруживать заболевших в домах для пожилых людей, аэропортах и вокзалах.

Как сообщал портал "Комментарии", выборы в США выиграл пес. Французский бульдог Уилбур Бист собрал более 13 тысячи голосов и стал новым мэром Рэббит-Хэша в Кентукки.



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Источник: https://www.vinegret.cz/633656/v-chekhii-nachali-dressirovat-sobak-na-vyiavlenie-bolnykh-covid-19
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