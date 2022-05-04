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Штурм Запорожской области закончился для оккупантов моргом – в Горловку доставили более 100 тел, – Генштаб

За предыдущие сутки ВСУ отбили 12 атак врага на Донбассе

сегодня, 08:04 comments2443
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские войска продолжают массированное наступление как на Востоке, так и на Юге Украины. Одно из важных для россиян направлений – Запорожское. Однако, пытаясь проводить штурмовые действия, продвигаясь в сторону населенного пункта Орехов, а дальше – Запорожье враг терпит существенные потери и отступает. В Горловку в центральный морг доставлено более 100 тел мобилизованных военнослужащих 1-го армейского корпуса. Все они были ликвидированы на территории Запорожской области. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в официальном сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Штурм Запорожской области закончился для оккупантов моргом – в Горловку доставили более 100 тел, – Генштаб

Российский танк. Фото: из открытых источников

В сводке отмечается, как и в предыдущие дни враг продолжает варить из артиллерии и минометов на Слобожанском направлении. Враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвенковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое, успеха не имел.

На Донецком и Таврическом направлениях, с целью сковывания действий, оккупанты производят обстрелы подразделений наших войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки. Оккупанты совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Южнобужском направлении, с целью уничтожения фортификационного оборудования наших позиций, враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировал боевые действия в районе населённого пункта Томина Балка.

На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной и контролируемой.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено семь БпЛА и 8 крылатых ракет противника, данные уточняются.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты двенадцать атак врага, уничтожены шесть танков, пять артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), пятнадцать единиц боевой бронированной техники и девять единиц автомобильной техники противника. Есть у противника потери и по другим направлениям.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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