Штурм польской границы мигрантами не прекращается: чего добивается Лукашенко от ЕС

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается и вызывает всё больше тревоги. В НАТО называют трафик мигрантов из Беларуси в страны Евросоюза – гибридной атакой, организованной самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко с целью дестабилизировать ЕС в ответ на санкции. Пресс-секретарь польского правительства Петер Мюллера уверяет, что в Беларуси находятся более 10 тысяч мигрантов, которые готовы попытаться пересечь границу с Польшей. Эксперты проанализировали происходящее для издания "Комментарии".

Мигранты на границе. Фото: VIA REUTERS, SCANPIX

Имеем дело с конкретной попыткой агрессии режима Лукашенко против сопредельных стран НАТО

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что происходящее вряд ли можно называть "миграционным кризисом".

Петр Олещук поясняет: "В данном случае мы имеем дело не с неким непроизвольным развитием событий, а с более чем конкретной попыткой агрессии режима Лукашенко против сопредельных стран НАТО. При этом очевидно, что не режим Лукашенко – основной инициатор происходящего. Скорее всего, за всем происходящим стоит Россия, которая использует методы давления для решения своих задач".

По словам политолога, это традиционный российский метод решения проблем: создать "кризис", а потом предложить свою помощь в его решении.

"При этом, возможные цели могут быть различны. Задача минимум, скорее всего, заставить европейцев быть сговорчивее в вопросе легализации "Северного потока-2" в ускоренном режиме. Задача максимум – прорвать границу НАТО и показать слабость Северо-Атлантического альянса перед современными угрозами. При этом, Россия в любом случае ничего не теряет, ибо непосредственный исполнитель – Лукашенко, на которого и обрушаться санкции в любом случае", – резюмирует Петр Олещук.

Лукашенко посылает своеобразный сигнал ЕС

По мнению эксперта Украинского института политики Николая Спиридонова, ситуация, которая происходит сейчас на границе Беларуси и Польши (а частично и на белорусско-литовской), в основном связана с тем, что Лукашенко недоволен непризнанием его как президента. Что на него накладывают определенные санкции, называют "так называемый" президент.

"Соответственно, те обязательства, которые брал на себя ранее Лукашенко (в том числе по сдерживанию потока мигрантов), он уже не считает нужным выполнять. Ведь и так Беларусь под санкциями, его не признаЮт. Какой смысл тогда ему сдержать мигрантов? Ну, а для мигрантов Беларусь – своеобразный транзитный пункт. Они бегут в Евросоюз, где им предоставляют временное жилье и хорошие ежемесячные пособия", – поясняет Николай Спиридонов.

Он считает, что позиция ЕС по отношению к мигрантам несколько лицемерна. С одной стороны, Евросоюз всеми силами пытается беженцев не пускать. С другой – если уж впустили, то им выплачиваются серьезные пособия.

"Во Франции, к примеру, платили какое-то время беженцам по 3 тысячи евро в месяц. Потом "прикрутили" до 600 евро. Знакомый австриец уверяет, что там беженцам платят даже бОльшие суммы, чем получают некоторые местные пенсионеры, – рассказывает эксперт. – В общем, это проблема ЕС, а не Лукашенко. Ведь Беларусь мало интересует беженцев, так как там они не получат такие огромные пособия, как в странах ЕС. И Украина в этом плане тоже в определенной мере спасена от потока беженцев, потому что здесь невыгодно обосновываться. Тут даже свои пенсионеры и трудящиеся живут весьма скромно".

Потому, продолжает Николай Спиридонов, Лукашенко посылает своеобразный сигнал ЕС: если будете меня признавать – я буду выполнять свои обязательства, буду мигрантов сдерживать. А если я у вас "так называемый президент", если сижу под санкциями, то и меня ваши проблемы не беспокоят.

"Украинские власти, кстати, тоже называли Лукашенко "так называемым президентом". А потом обратись к Беларуси с просьбой купить уголь. И услышали отказ. По понятным причинам. Если вы человек в целом не признаёте – почему он должен помогать решать ваши проблемы? Видимо, так рассуждает и Лукашенко. И в определенной логике ему тут не откажешь, – считает эксперт. – Скорее с него снимут санкции, если он не будет решать чужие проблемы, нежели, если он, будучи под санкциями, станет их решать".

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