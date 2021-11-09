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Более тысячи курдов не прекращают попыток прорваться в Польшу

В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных территориях режим чрезвычайного положения

сегодня, 12:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Более тысячи курдов пытаются прорвать белорусско-польскую границу, но их конечная цель не Польша, а Германия. Именно туда они хотят попасть. Официальный Берлин уже заявил, что готов помочь правительству Польшу в борьбе с незаконным проникновением мигрантов на территорию ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Коммерсант" в Твиттер.

Более тысячи курдов не прекращают попыток прорваться в Польшу

Мигранты на границе. Фото: narodna-pravda.ua

В Беларуси сообщают, что милиция предпринимает все необходимые меры по охране правопорядка. В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что пограничники несут службу в усиленном режиме. По данным местных изданий на границу для подкрепления отправили военнослужащих внутренних войск. 

В то же время власти Польши заявили, что они получают очень тревожную информацию о том, что мигранты готовятся к массовым прорыву через границу. В правительстве Польши подчеркивают, все попытки несанкционированного проникновения в страну будут жестко пресекаться. Позже Минобороны Польши опубликовало видео, на котором видно, что беженцы предпринимают попытки перерезать колючую проволоку и пересечь границу.

В 2021 году Польша, Литва и Латвия зафиксировали резкий рост нелегальной миграции со стороны Беларуси и обвинили официальный Минск в том, что власти создают специально проблемные условия для людей, которые вынуждены бежать в Польшу. 

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко ответил очень резко, заявив, что Минск больше не будет препятствовать попаданию мигрантов в Евросоюз, поскольку, по его словам, европейские страны развязали гибридную войну против республики.

Также читайте на портале "Комментарии" — в НАТО называют трафик мигрантов из Беларуси в страны ЕС местью Лукашенко за санкции.



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Источник: https://twitter.com/kommersant/status/1457974177147887625?t=zn3LAQ2j7Fb7tBwVe-LTFA&s=09
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