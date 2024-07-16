Штрафы уже готовятся: в Минобороны рассказали, что будет происходить с 17 июля

Если военнообязанный несвоевременно обновил свои военно-учетные данные, рискует получить административный штраф. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "ТСН" сделала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

"Создается постановление об административных правонарушениях. Она вручается военнообязанному, далее уплачивается штраф. Далее соответственно происходит подтверждение уплаты этого штрафа. И человек уже подтверждает, что он это сделал", — сообщила замминистра.

При этом Екатерина Черногоренко отметила, что в случае, если у государства есть обмен данными военнообязанного с другими реестрами, то штраф не будет наложен.

"Были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях и было до 210 статьи примечание, что если человек не обновил свои данные, а их там несколько десятков полей персональных данных и до десяти служебных полей, и при этом у государства есть обмены по этим данным с другими реестрами, так на человека такой штраф не налагается", – пояснила она.

Черногоренко также подчеркнула, что работники ТЦК и СП не могут сами налагать штраф. Вместо этого они через "Оберег" делают запрос по гражданину и вносят информацию о нем в сервис. По ее словам, это устраняет необходимость идти в ТЦК и СП и физически обновлять свои данные.

Читайте на портале "Комментарии" — в Украине на фоне войны против РФ был усилен закон о мобилизации. Военнообязанные должны обновить свои данные. Результаты же военно-врачебной комиссии актуальны, если она была пройдена в течение года. Об этом в эфире канала "КИЕВ24" заявила нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Ирина Фриз.



