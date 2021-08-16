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Штормовое предупреждение в Украине: несколько областей накроют молнии

Грозы накроют западные области, а также Житомирскую и Винницкую области

16 августа 2021, 16:00 comments2704
Автор:

Хмільовська Інна

Во вторник, 17 августа, в некоторых областях Украины погода устроит испытание для некоторых украинцев. Грозы и шквалы накроют западные области, а также Житомирскую и Винницкую области. По данным Укргидрометцентра, в стране объявили штормовое предупреждение.

Штормовое предупреждение в Украине: несколько областей накроют молнии

Молнии, фото из открытых источников

"17 августа ночью на крайнем западе грозы, днем в западных, Житомирской, Винницкой областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", — сказано в сообщении.

Также синоптики отмечают, что из-за непогоды объявили I уровень опасности, "желтый". 

Штормовое предупреждение в Украине: несколько областей накроют молнии - фото 2

По данным синоптиков, в эту неделю будут жаркие дни с грозовыми дождями, а также вероятно понижение температуры. Со вторника через территорию Украины с запада на восток пронесется холодный атмосферный фронт, из-за которого и станет возможным затекание прохладного воздуха с северо-запада, что повлечет прекращение жары в большинстве регионов.

Завтра, 17 августа, большинство западных регионов, Житомирскую и Винницкую области накроют грозы. 18-19 августа с постепенным распространением на всю территорию Украины пройдут умеренные, местами значительные грозы, дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-22 м/с, мощные молнии.

Как сообщается, что в среду, 18 августа, в западных регионах и в северных и Винницкой областях, а 19 августа по всей Украине, кроме юга, можно ожидать постепенное снижение температуры ночью до +10...+16 °С, днем +20...+26 °С.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что синоптик рассказал, какой будет погода до конца лета, а также о том, что на Германию обрушились мощные ливни, в результате которых погибли люди. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2954568331461412
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