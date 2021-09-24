Штормовое предупреждение в Украине: бешеный ветер и шквалы накроют часть областей

В Украине в пятницу, 24 сентября, объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют мощные порывы ветра. В частности, сегодня шквалы ожидаются ночью в западных областях страны.

Штормовое предупреждение, фото с открытых источников

В общем днем в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м / с, а в западной части местами синоптики прогнозируют 25-30 м / с. В ГСЧС предупреждают о желтом уровне опасности.

Синоптики украинского гидрометеорологического центра прогнозируют ветра, шквалы и грозы.

"Столбики термометров в течение суток будут варьироваться внутри +7 ... +13 ° С Ветер южный, юго-западный с переходом на западный, 6-11 м / с с порывами до 15-20 м / с. Атмосферное давление составит 736 мм рт. ст. Солнце взойдет в 6:47, а зайдет в 18:51. Продолжительность дня составит 12 ч 04 мин. Геомагнитная обстановка будет спокойной", — говорится в сообщении.

Кроме того, сильный ветер с порывами до 30 м / с обрушился на Карпаты. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook. Туристам настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что синоптик спрогнозировала второе "бабье лето" в Украине : когда вернется тепло. Синоптик Наталья Диденко подчеркнула, что "молодое" "бабье" лето обычно наступает в конце августа (28-29 числа) и продолжается до 11-12 сентября. Оно, по словам синоптика, уже в Украине. А второе обычно ожидается в октябре.

Ранее в материале портала "Комментарии" говорилось, что климатические изменения коснулись и нашей страны. Ученые обеспокоены тем, что климатические процессы способны за какие четы ре десятки лет превратить превратить Украину в настоящую пустыню.











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