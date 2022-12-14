Штаб ССО получил мощный генератор от Олега Крота из TECHIIA

О передаче сообщили на сайте "Фундации Течия" – общественной организации холдинга TECHIIA. Дизельный генератор Cummins C110 D5 мощностью 88 кВт будет обеспечивать питание штаба и облегчит работу спецназовцев.

Генератор

Силы специальных операций – отдельный род сил ВСУ, привлекаемый к планированию и выполнению ключевых миссий освобождения Украины от оккупантов. К примеру, освобождение острова Змеиный не обошлось без активного участия ССО. Но большинство их операций по понятным причинам остаются тайной.

"Генератор – это не настолько резонансная покупка, как броневики или ударные дроны, но не менее полезная для наших защитников. В штабе говорят, что с его помощью сделают много полезного для победы Украины. И я уверен, что именно так и будет", – комментирует Олег Крот, руководящий партнер холдинга TECHIIA и директор "Фундации Течия".

Напомним, недавно организация передала военным 7 разведывательных дронов и 800 спасательных жилетов для военно-морских сил. Общая сумма помощи Силам обороны Украины от "Фундации Течия" превысила $21,2 млн. Кроме того, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимые вещи почти на $40 млн. Из соображений безопасности и военной тайны детали этих закупок не разглашаются.

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