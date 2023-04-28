Шойгу провел внеплановые переговоры с министром обороны Китая

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с главой оборонного ведомства Китая Ли Шанфу в Нью-Дели, где проходит совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Шойгу и Ли Шанфу. Фото из открытых источников

"Шойгу встретился с министром обороны Китая в Нью-Дели, где проходит совещание глав военных ведомств стран ШОС", – говорится в сообщении "РИА Новости".

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Сообщается, что это были внеплановые переговоры, и что министр обороны КНР пригласил Шойгу в Китай. Подробности переговоров между министрами не сообщаются.

Напомним, 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с руководителем Китайской Народной Республики – Си Цзиньпином. Украинский лидер высказал уверенность, что данный разговор (первый с начала широкомасштабной войны РФ против нашей страны), а также назначение посла Украины в КНР (им стал Павел Рябикин, ранее занимавший должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины) даст мощный толчок развитию двухсторонних отношений. Известно также, что Китай направит своих спецпредставителей в Украину и в другие страны для консультаций по урегулированию войны. Почему ранее была столь длительная пауза в отношениях Украины и Китая? Какие ожидания от данных переговоров – возможны ли реальные подвижки в процессе прекращения российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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