Шольц проведет встречу с Байденом: что будут обсуждать об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, который сегодня будет с официальным визитом в Вашингтоне, проведет встречу с президентом США Джо Байденом. В ходе разговора лидеров США и Германии ключевыми темами станут полномасштабная война в Украине, а также трансатлантические отношения и угроза со стороны Китая. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Шольц и Байден. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, американская сторона довольно обтекаемо сообщила о предстоящих переговорах, намекнув, что эта встреча нужна США и Германии для того, чтобы "сверить часы" в оценке событий на поле боя в Украине.

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"Оба лидера хотели, чтобы это была встреча на рабочем уровне, хотели, чтобы она была очень глубокой, сосредоточенной на вопросах Украины", — прокомментировал накануне журналистам высокопоставленный чиновник США на условиях анонимности.

Ключевой темой разговора Байдена и Шольца будет дополнительная военная поддержка Украины, которая готовится к новому российскому наступлению в ближайшие недели. В день визита Шольца Вашингтон должен объявить о новом пакете военной помощи Киеву — по данным Reuters, на сумму 400 миллионов долларов.

Отдельной темой в свете войны в Украине станет вопрос возможной активизации Китая по украинскому вопросу, а именно готовности Пекина начать поставки вооружения для поддержки России в войне.

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