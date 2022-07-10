Шок для РФ и молниеносное вступление Украины в НАТО: экс-глава МИД назвал сроки

После всего того, что пережил украинский народ, Украина может молниеносно вступить в НАТО, но уже после окончания российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "Радио НВ" высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Украина-НАТО. Фото: Getty Images

Экс-глава МИД Украины заявил, что Швеция и Финляндия показали, что быстрое вступление в НАТО вполне возможно. Они уже создали "классный прецедент".

По словам Климкина, независимо от того, будет Украина продолжать свой курс в НАТО или нет, она будет добиваться верховенство права, развивать институты, демократию. Ну, а всё, что касается перевооружения украинской армии, перехода на НАТОвские стандарты, то все мы уже видим, что это практически началось. Следовательно, и процесс вступления Украины в НАТО уже начался. Это видит абсолютно каждый.

На уточняющий вопрос, могут ли принять Украину в НАТО по ускоренной процедуре, Климкин ответил, что на этот вопрос можно ответить практически со стопроцентной уверенностью.

При этом бывший министр отметил, что в то время, пока на территории Украины идут боевые действия страны НАТО не буду делать резких движений и торопить Украину со вступлением. Ну, а, когда придёт этот момент, это произойдёт молниеносно. Никто долгих разговоров вести не будет.

Климкин высказал мн6ение, что, скорее всего, в НАТО будут ждать падение путинского режима, чтобы официально принять Украину в Альянс.

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