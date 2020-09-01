Шмыгаль рассказал, когда Украина откроет границы

В конце августа Украина официально закрыла свои границы для иностранцев. Премьер-министр Денис Шмыгаль в прямом эфире по ТВ сообщил, когда же иностранным гражданам разрешат въезжать в нашу страну. Об этом передают “Факты”.

По словам Шмыгаля, Украина разрешит въезд иностранцам на территорию страны, если в течение двух недель будет наблюдаться спад коронавируса. Премьер также убежден, что в случае любого сокращения новых случаев можно также будет принимать решение об ослаблении карантина в Украине.

Как ранее сообщали "Комментарии", еще 2088 украинцев подцепили коронавирус. Все они получили положительные тесты на COVID-19 из лабораторий вчера. В лидерах по темпам распространения инфекции в этот раз оказалась Харьковская область. Об этом говорится на сайте СНБО. В выходные наступление коронавируса на Харьковщину не было столь стремительным. Например, вчера врачи отчитались о 187 новых случаях за сутки. Сегодня же эта цифра почти на сотню больше. За день медики подтвердили COVID-19 у 262 жителей области. Сегодня, 1 сентября, это самый высокий показатель в Украине.

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