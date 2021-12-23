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Шмигаль: оплатить коммунальные услуги можно будет в одной онлайн-системе

23 декабря 2021, 17:11
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Кабинете министров объявили о намерении создать единую систему, где будут упорядочены все виды коммунальных услуг и можно будет их оплатить онлайн. Об этом стало известно сегодня, 23 декабря, на очередном заседании Правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Шмигаль: оплатить коммунальные услуги можно будет в одной онлайн-системе

Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников

Уже в следующем году в Украине появится единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг. Здесь украинцы смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства, а государство будет получать систематизированные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере по всей стране, понимая общую картину.

"Сегодня мы создали межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском проектной системы под названием "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Это будет единственным инструментом, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ", — отметил Премьер-министр.

Также в системе будет предусмотрена возможность оплаты всех коммунальных услуг онлайн.

Система, по мнению чиновников, упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачного управления жилым фондом и домом.

Напомним, ранее стало известно, что Правительство решило упростить порядок создания объединения совладельцев многоквартирных домов  и сократить количество процедур и время, необходимых для начала проекта по термомодернизации жилых домов. Предварительно сообщалось, что уже с 2022 года в Украине стартует программа по утеплению многоквартирных домов.

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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/oplatiti-komunalni-poslugi-mozhna-bude-v-odnij-onlajn-sistemi-denis-shmigal
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