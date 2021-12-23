Шмигаль: оплатить коммунальные услуги можно будет в одной онлайн-системе

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Людмила Слободенюк
В Кабинете министров объявили о намерении создать единую систему, где будут упорядочены все виды коммунальных услуг и можно будет их оплатить онлайн. Об этом стало известно сегодня, 23 декабря, на очередном заседании Правительства, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Денис Шмыгаль. Фото из открытых источников
Уже в следующем году в Украине появится единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг. Здесь украинцы смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства, а государство будет получать систематизированные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере по всей стране, понимая общую картину.
Также в системе будет предусмотрена возможность оплаты всех коммунальных услуг онлайн.
Система, по мнению чиновников, упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачного управления жилым фондом и домом.
Напомним, ранее стало известно, что Правительство решило упростить порядок создания объединения совладельцев многоквартирных домов и сократить количество процедур и время, необходимых для начала проекта по термомодернизации жилых домов. Предварительно сообщалось, что уже с 2022 года в Украине стартует программа по утеплению многоквартирных домов.
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