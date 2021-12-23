Диджитализация против коррупции: Анна Чуб рассказала, как сейчас работает налоговая

Главный смысл режима "без бумаги", на который активно переходят налоговики, это максимальное устранение влияния человеческого фактора, а следовательно – сведение коррупционных рисков к нулю. Об этом сообщила в своем блоге начальник Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анна Чуб.

Диджитализация приносит результаты (фото из открытых источников)

Она рассказала, что в течение этого года – после интеграции электронных сервисов ГНС с приложением "ДІЯ" – количество услуг, которые налоговая предоставляет плательщикам в электронном виде, а также их качество выросли.

"Минцифры и ГНС упростили вход в Электронный кабинет – для быстрого входа достаточно только QR-кода. Еще один удачный пример упрощения: с августа этого года Квалифицированный поставщик электронных доверительных услуг Информационно-справочного департамента ГНС ​​также присоединился к приложению "ДІЯ". Это означает, что каждый украинец теперь может легко получить квалифицированную электронную подпись или печать. Достаточно обратиться в ГНС (точнее – к поставщику электронных услуг). При этом не понадобится традиционное предоставление копий бумажных документов", – уточнила Анна Чуб.

Приобрела популярность среди пользователей также "Автоматична реєстрація ФОП" в приложении "ДІЯ", которая упростила ведение бизнеса. Эта услуга позволяет физическому лицу при регистрации предпринимателем выбрать упрощенную систему налогообложения.

"Регистрация автоматическая – без участия государственного регистратора, достаточно подать заявление. Это удобно и бесплатно. На заявление человек тратит до 10 минут, сама регистрация происходит через минуту",- пояснила автор блога.

Анна Чуб также напомнила, что с 1 января ФОПы – плательщики единого налога второй – четвертой групп будут обязаны при проведении расчетных операций во время реализации товаров, оказания услуг (работ) применять –независимо от размера дохода и вида деятельности – регистраторы расчетных операций (РРО) или программные РРО.

По мнению Анны Чуб, именно за программными РРО – будущее:

"Это удобно, современно и экономно. Зарегистрировать его можно с помощью все того же Электронного кабинета – программное решение от ГНС бесплатное. По сути, программным РРО может стать любое имеющееся устройство и приспособленное выходить в Интернет: телефон, компьютер и т.д. То есть, покупатель или потребитель услуг может получить чек не только в бумажном виде – этот документ может быть в виде QR-кода или чека, высланного на ваш e-mail, Viber или как SMS".

Автор материала привела в пример западноевропейские страны, где каждая расчетная операция сопровождается фискальным чеком.

"Это сама собой понятная цивилизованная норма, к которой в цивилизованном обществе все привыкли и которая не вызывает никакого сомнения или недовольства. Фискальный чек – это гарантия защиты прав как потребителя или покупателя, так и продавца или поставщика услуг. Как государства, так и каждого налогоплательщика. Ведь в этом документе фиксируются все принципиальные детали проводимой операции, отражаются все установленные законом платежи, в то время как стихийные неофициальные расчеты делают уязвимым каждого из участников процесса",- подчеркнула Анна Чуб.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ответственность за неуплату налогов должна быть неотвратимой.



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