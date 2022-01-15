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Шквальный ветер, снегопад и ночные морозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Синоптики отметили, что на следующей неделе погода в Украине вновь изменится

15 января 2022, 23:30
Автор:

Денис Подставной
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В Украине ожидаются осадки в виде снега, а в некоторые дни — в виде снега с дождем. Кроме того, в страну вновь возвращаются ночные морозы. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. 

Шквальный ветер, снегопад и ночные морозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине. Фото из открытых источников

Сегодня, 15 января, в Украине объявили штормовое предупреждение. Как отмечают в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины, порывы ветра достигнут 15-20 м/с (уровень опасности — желтый).

Синоптики передают, что с понедельника украинцев ожидает мокрый снег, который 17 января пройдет в большей части страны. Днем температура воздуха еще останется выше 0. А уже к ночи абсолютно во всех областях будет минусовая температура. 

Шквальный ветер, снегопад и ночные морозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине - фото 2

Со вторника в Украину придет небольшое похолодание. По всей стране в этот день пройдет мокрый снег днем, а ночью начнется снегопад. Вместе с тем температура воздуха в некоторых областях упадет до 9-10 градусов ниже 0. 

Шквальный ветер, снегопад и ночные морозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине - фото 3

19 января в большей части Украины будет облачная погода без осадков, а некоторые области ожидает мокрый снег. При этом на Юге и на Западе страны днем будет плюсовая температура. Уже к ночи вновь наступит похолодание.

Шквальный ветер, снегопад и ночные морозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине - фото 4

В четверг западные и северные области накроет мокрый снег с дождем. Днем в этих частях страны ожидается до 1 градуса тепла. Ночью вновь вернутся морозы. В остальной части страны день пройдет без существенных осадков. В южных областях к ночи сохранится плюсовая температура, а в восточных — наоборот, стоит ожидать морозов. 

Шквальный ветер, снегопад и ночные морозы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине - фото 5

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что фотограф из Великобритании этой зимой запечатлел на фото редкое природное явление. Снимок был опубликован в Сети. 

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в 2021 году температура поверхности как суши, так и океанов на Земле была на 0,84 градуса по Цельсию выше среднего показателя 20-го века.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/
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