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Школьница из Испании пожертвовала своими волосами, чтобы спасти 6-летнюю девочку со Львова

Девочка обрезала свои длинные волосы, чтобы помочь

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева

Жительница испанского города Бадалоны, 12-летняя Валерия Насонова решила обрезать свои длинные косы и отдать их маленькой жительнице из Украины Злате Буняк, которая сейчас борется с онкологической болезнью. Об этом благородном поступке маленькой испанки информирует в социальных сетях общественная активистка Ульяна Флишко.

Школьница из Испании пожертвовала своими волосами, чтобы спасти 6-летнюю девочку со Львова

Девушка отдала свои волосы на парик для больной украинки (facebook.com/Уляна Флешки)

Оказывается, у девочек общая родина — Львовщина. Лера раньше жила в городе Львове, а ее маленькая подружка проживает в одном из населенных пунктов этой области.

Лера наслышана, что маленькая львовянка восстанавливает силы после сложной химиотерапии, ведь борется с опасной болезнью — остеосаркомой левой бедренной кости. Ей нужна не только моральная, но и материальная поддержка, ведь на лечение идет много денег. А еще пациентка потеряла волосы и нужна парик, пока она будет проходить процедуры химиотерапии.

Как рассказала Ульяна Флишко, знакомая испанская волонтерка сообщила ей, что бывшая львовянка готова обрезать свои роскошные волосы и передать их землячке, которая болеет онкологией, чтобы она имела новый парик и, соответственно, хорошее настроение и силы для борьбы с болезнью.

Школьница из Испании пожертвовала своими волосами, чтобы спасти 6-летнюю девочку со Львова - фото 2

Уже сейчас нашлись две женщины Любовь Возняк и Диана Гайворонюк, которые готовы смастерить парик для маленькой Златы.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что во Львове двухлетняя девочка выпала из окна 8 этажа. Полиция Львовской области сообщила трагическое известие о смерти двухлетней девочки, которая выпала с 8 этажа. Также известно, что в полиции не подтвердили информацию о якобы склонность матери ребенка к злоупотреблению спиртными напитками.


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4259848927424989&id=100001997728305
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