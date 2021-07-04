logo
Русский Українська

BTC/USD

35460.45

ETH/USD

2319.89

LTC/USD

143.38

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Шевченко рассказал, почему сборная Украины проиграла на Евро-2020
commentss НОВОСТИ Все новости

Шевченко рассказал, почему сборная Украины проиграла на Евро-2020

Андрей Шевченко подчеркнул, что наша сборная достигла замечательного результата

сегодня, 12:15
Автор:

Лиля Воробьева

Наставник украинской команды Андрей Шевченко подытожил матч с Англией, который завершился для наших футболистов поражением и концом пути к победе на Евро-2020. Об этом Андрей Шевченко рассказал, общаясь с журналистами канала "Футбол 1".

Шевченко рассказал, почему сборная Украины проиграла на Евро-2020

Андрей Шевченко (фото из открытых источников)

Он рассказал о моментах, где украинцы не доиграли.

"Наибольшую роль для нас сыграли эпизоды, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Мы знали, что в Англии будет преимущество. Потеря Кривцова, центрального защитника, который мог хотя бы какую-то конкуренцию составить на втором этаже, для нас была ощутимой", — рассказал тренер.

Наставник "желто-синих" подчеркнул, что между командами есть разница в классе.

"Пропущенные голы в начале первого и второго таймов — это эпизоды, которые команда не доиграла. Команда ни в коем случае не отказывалась от своей структуры игры, своих принципов. Были очень хорошие эпизоды в игре, когда мы хорошо контролировали ее, создавали моменты. Есть разница в классе. У англичан было большое преимущество на втором этаже, они использовали его", — также отметил тренер.

Шевченко сказал, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить даже с хорошо укомплектованным составом команды.

Кроме того, он напомнил, что многие футболисты национальной сборной не вышли на поле из-за травм. Также он пообещал детально суммировать Чемпионат Европы по футболу после прилета команды в Киев.

Ранее стало известно, что украинская команда покинула чемпионат Европы по футболу.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш национальной сборной по футболу на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одно поражение не сломает нашу страну.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/ZzTR6ifjgRE
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ