Шевченко рассказал, почему сборная Украины проиграла на Евро-2020

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Лиля Воробьева
Наставник украинской команды Андрей Шевченко подытожил матч с Англией, который завершился для наших футболистов поражением и концом пути к победе на Евро-2020. Об этом Андрей Шевченко рассказал, общаясь с журналистами канала "Футбол 1".
Андрей Шевченко (фото из открытых источников)
Он рассказал о моментах, где украинцы не доиграли.
Наставник "желто-синих" подчеркнул, что между командами есть разница в классе.
Шевченко сказал, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить даже с хорошо укомплектованным составом команды.
Кроме того, он напомнил, что многие футболисты национальной сборной не вышли на поле из-за травм. Также он пообещал детально суммировать Чемпионат Европы по футболу после прилета команды в Киев.
Ранее стало известно, что украинская команда покинула чемпионат Европы по футболу.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш национальной сборной по футболу на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одно поражение не сломает нашу страну.
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