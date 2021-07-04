Шевченко рассказал, почему сборная Украины проиграла на Евро-2020

Наставник украинской команды Андрей Шевченко подытожил матч с Англией, который завершился для наших футболистов поражением и концом пути к победе на Евро-2020. Об этом Андрей Шевченко рассказал, общаясь с журналистами канала "Футбол 1".

Андрей Шевченко (фото из открытых источников)

Он рассказал о моментах, где украинцы не доиграли.

"Наибольшую роль для нас сыграли эпизоды, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Мы знали, что в Англии будет преимущество. Потеря Кривцова, центрального защитника, который мог хотя бы какую-то конкуренцию составить на втором этаже, для нас была ощутимой", — рассказал тренер.

Наставник "желто-синих" подчеркнул, что между командами есть разница в классе.

"Пропущенные голы в начале первого и второго таймов — это эпизоды, которые команда не доиграла. Команда ни в коем случае не отказывалась от своей структуры игры, своих принципов. Были очень хорошие эпизоды в игре, когда мы хорошо контролировали ее, создавали моменты. Есть разница в классе. У англичан было большое преимущество на втором этаже, они использовали его", — также отметил тренер.

Шевченко сказал, что их сегодняшний результат сложно было бы повторить даже с хорошо укомплектованным составом команды.

Кроме того, он напомнил, что многие футболисты национальной сборной не вышли на поле из-за травм. Также он пообещал детально суммировать Чемпионат Европы по футболу после прилета команды в Киев.

Ранее стало известно, что украинская команда покинула чемпионат Европы по футболу.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на проигрыш национальной сборной по футболу на Евро-2020. На своих страницах в социальных сетях Владимир Зеленский написал, что ни одно поражение не сломает нашу страну.





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