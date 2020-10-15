Шарий заявил, что Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов

Блоггер и медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что журналист-антикоррупционер Денис Бигус якобы зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов. Об этом пишут "Вести".

По данным Шария, хотя Бигус и связанные с ним компании постоянно получают солидные гранты от Запада, журналист продолжает просить деньги и у простых украинцев. Согласно документам, заявил Шарий, среди прочих Бигус получает деньги от Европейской комиссии, Представительства ООН в Украине, Фонда Джорджа Сороса "Видродження", посольства Нидерландов и посольства США.

Компании Бигуса, как отмечает блоггер, за последние годы получили более 74 млн грн. По данным Шария, ФОП Бигус получил 2 млн, "Питерфальк бюро" – 13 млн, "Дэвидсуше студио" – 5 млн, "Канцелярская сотня" – 5 млн, "Том 14" — более 49 млн.





Шарий утверждает, что якобы действует мошенническая схема, организованная группой лиц под руководством Бигуса, которые под эгидой "журналистских расследований" организовали сбор средств с физических лиц (около 5 млн грн) с последующим их расходованием не на уставные цели, а на размещение депозитов, покупку ценных бумаг (облигаций).

"Группа компаний Дениса Бигуса, получив за 5 лет более 74 млн грн, не платит налоги в бюджет Украины, выводя большинство полученных средств (более 60 млн грн) на частных предпринимателей (ч. 3 статьи 28, ч. 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей")", — говорится в сообщении.

Кроме того, Шарий заявил, что средства, перечисленные группой компаний Бигуса на физических лиц — предпринимателей (более 60 млн грн), переводятся в наличность — снимаются со счетов этих частных предпринимателей (большинство из которых является "штатными" сотрудниками проектов, работающих на постоянной основе) (ч . 3 статьи 28, ч. 3 статья 209 Уголовного кодекса "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем").





Также блоггер утверждает, что Денис Бигус вводил в заблуждение, как фонды и международных доноров, так и представительства иностранных государств в Украине, а средства налогоплательщиков, как украинских, так и западных стран якобы расходуются нецелевым образом, в частности, на покупку ценных бумаг (ч. 4 статьи 190, ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса).

Еще Шарий указал на нецелевое использование средств, полученных от Представительства ООН в Украине — более 3,5 млн грн. Блоггер говорит, что фактически происходит присвоение, растрата имущества (средств) (ч. 3 статьи 28, ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Напомним, спецслужбы США хотели отравить известного журналиста.

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