Шарий заявил, что Бигус зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов

Язык
BTC/USD
11406.47
ETH/USD
376.17
LTC/USD
49.68
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Станислав Молчанов
Блоггер и
медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что журналист-антикоррупционер Денис Бигус якобы
зарабатывает миллионы и уклоняется от уплаты налогов. Об этом пишут
"Вести".
По данным Шария,
хотя Бигус и связанные с ним компании постоянно получают солидные гранты от
Запада, журналист продолжает просить деньги и у простых украинцев. Согласно
документам, заявил Шарий, среди прочих Бигус получает деньги от Европейской
комиссии, Представительства ООН в Украине, Фонда Джорджа Сороса
"Видродження", посольства Нидерландов и посольства США.
Компании Бигуса, как отмечает блоггер, за последние годы получили более 74 млн грн. По данным Шария, ФОП Бигус получил 2 млн, "Питерфальк бюро" – 13 млн, "Дэвидсуше студио" – 5 млн, "Канцелярская сотня" – 5 млн, "Том 14" — более 49 млн.
Шарий утверждает,
что якобы действует мошенническая схема, организованная группой лиц под
руководством Бигуса, которые под эгидой "журналистских расследований"
организовали сбор средств с физических лиц (около 5 млн грн) с последующим их
расходованием не на уставные цели, а на размещение депозитов, покупку ценных
бумаг (облигаций).
"Группа компаний
Дениса Бигуса, получив за 5 лет более 74 млн грн, не платит налоги в бюджет
Украины, выводя большинство полученных средств (более 60 млн грн) на частных
предпринимателей (ч. 3 статьи 28, ч. 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины
"Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей")", —
говорится в сообщении.
Кроме того, Шарий заявил, что средства, перечисленные группой компаний Бигуса на физических лиц — предпринимателей (более 60 млн грн), переводятся в наличность — снимаются со счетов этих частных предпринимателей (большинство из которых является "штатными" сотрудниками проектов, работающих на постоянной основе) (ч . 3 статьи 28, ч. 3 статья 209 Уголовного кодекса "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем").
Также блоггер утверждает, что Денис Бигус вводил в заблуждение, как фонды и международных
доноров, так и представительства иностранных государств в Украине, а средства
налогоплательщиков, как украинских, так и западных стран якобы расходуются
нецелевым образом, в частности, на покупку ценных бумаг (ч. 4 статьи 190, ч. 5
статьи 191 Уголовного кодекса).
Еще Шарий указал
на нецелевое использование средств, полученных от Представительства ООН в
Украине — более 3,5 млн грн. Блоггер говорит, что фактически происходит
присвоение, растрата имущества (средств) (ч. 3 статьи 28, ч. 5 статьи 191
Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им
путем злоупотребления служебным положением").
Напомним, спецслужбы
США хотели отравить известного
журналиста.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости