Спецслужбы США хотели отравить известного журналиста

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Владимир Лавский
Спецслужбы Соединенных Штатов Америки пытались убить или похитить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает издание The Guardian.
О деталях операции рассказал бывший сотрудник частного охранного предприятием UC Global, вместе с которым разведка США обсуждала способы избавиться от журналиста. Мужчина проходит свидетелем по делу об экстрадиции Ассанжа.
Руководство охранного предприятия поручило сотруднику установить в дипмиссии новые камеры, которые могли бы записывать еще и звук, а также вести прямые трансляции. Как пояснил Моралес, это было нужно, "чтобы друзья в США" в режиме реального времени видели и слышали все, что происходило в посольстве.
Как ранее сообщали "Комментарии", у Джулиана Ассанжа были проблемы со здоровьем.
Его даже пытались перевести из тюрьмы в частную клинику, однако получили отказ.
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