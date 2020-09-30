Спецслужбы США хотели отравить известного журналиста

Спецслужбы Соединенных Штатов Америки пытались убить или похитить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает издание The Guardian.

О деталях операции рассказал бывший сотрудник частного охранного предприятием UC Global, вместе с которым разведка США обсуждала способы избавиться от журналиста. Мужчина проходит свидетелем по делу об экстрадиции Ассанжа.

"Предлагалось оставить дверь посольства Эквадора открытой, чтобы можно было зайти внутрь и похитить, либо отравить Ассанжа", — сказал он в суде.

Руководство охранного предприятия поручило сотруднику установить в дипмиссии новые камеры, которые могли бы записывать еще и звук, а также вести прямые трансляции. Как пояснил Моралес, это было нужно, "чтобы друзья в США" в режиме реального времени видели и слышали все, что происходило в посольстве.

Как ранее сообщали "Комментарии", у Джулиана Ассанжа были проблемы со здоровьем.

Его даже пытались перевести из тюрьмы в частную клинику, однако получили отказ.

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