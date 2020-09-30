kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.10.2020

BTC/USD

10882.56

ETH/USD

367.60

LTC/USD

47.75

НБУ 01.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Спецслужбы США хотели отравить известного журналиста
commentss НОВОСТИ Все новости

Спецслужбы США хотели отравить известного журналиста

Джулиану Ассанжу повезло, что он остался в живых

30 сентября 2020, 23:17
Автор:

Владимир Лавский

Спецслужбы Соединенных Штатов Америки пытались убить или похитить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает издание The Guardian.

Спецслужбы США хотели отравить известного журналиста

О деталях операции рассказал бывший сотрудник частного охранного предприятием UC Global, вместе с которым разведка США обсуждала способы избавиться от журналиста. Мужчина проходит свидетелем по делу об экстрадиции Ассанжа.

"Предлагалось оставить дверь посольства Эквадора открытой, чтобы можно было зайти внутрь и похитить, либо отравить Ассанжа", — сказал он в суде.

Руководство охранного предприятия поручило сотруднику установить в дипмиссии новые камеры, которые могли бы записывать еще и звук, а также вести прямые трансляции. Как пояснил Моралес, это было нужно, "чтобы друзья в США" в режиме реального времени видели и слышали все, что происходило в посольстве.

Как ранее сообщали "Комментарии", у Джулиана Ассанжа были проблемы со здоровьем. 

Его даже пытались перевести из тюрьмы в частную клинику, однако получили отказ. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости