Шарий: украинцам будут продавать вакцину российского производства под видом европейской

Известный медиа-эксперт Анатолий Шарий убежден, что Украина закупит вакцину против коронавируса российского производства, но "разлитую" в странах ЕС. Об этом он сообщает в эфире 112 канала.

Фото: sharij.net

Ссылаясь на свои источники, блогер рассказывает о том, что вакцина компании Johnson & Johnson не прошла клинических испытаний – после прививки добровольцы заболели. В то же время, он убеждает, опять же ссылаясь на проверенную информацию, что вакцину этой марки испытывали на украинцах.

"Мне об этом сказал человек, который отвечает за свои слова и еще ни разу не кормил меня дезинформацией, что ее испытывали в Украине, просто об этом не говорят. На нас можно испытывать вакцины", — подчеркивает Шарий.

Также он считает, что даже если в ближайшее время европейские разработчики изобретут вакцину против заболевания, которое в этом году вызвало пандемию, Украина ее получит по остаточному принципу как бедная страна. По словам блогера, власти ЕС в первую очередь обеспечат вакциной все группы граждан, которые находятся в группе риска, чиновников, незащищенные слои населения своих стран, при чем, по его словам, вакцинация производится дважды поэтому фактически, на нашу страну препарата не хватит.

Шарий убежден, что украинцам в итоге будут продавать вакцину российского производства, перепакованную на территории ЕС. Он считает, что представители нынешней власти не упустят такую возможность и займутся супербизнесом.

"Уже сейчас, я убежден, строится маленький заводик где-нибудь в забитой итальянской деревне, куда будет приходить российская вакцина, ее там будут переупаковывать, переливать и будут уже как по реверсу газ российский запускать назад в Украину в 4, 5, 10 раз дороже. А что людям делать? Им же все равно придется ее покупать как-то. Люди сейчас тестироваться не могут, они стоят с 5-6 утра в очередях злые, кашляют, хотят просто узнать, есть у них вирус или нет. Да что ж за государство такое?"- говорит в завершение блогер.

Ранее "Комментарии" писали о том, что, по мнению ВОЗ, вакцина против коронавируса не остановит пандемию.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!