Шарий: украинцам будут продавать вакцину российского производства под видом европейской

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Дмитрий Симоненко
Известный медиа-эксперт
Анатолий Шарий убежден, что Украина закупит вакцину против коронавируса российского
производства, но "разлитую" в странах ЕС. Об этом он сообщает в эфире 112
канала.
Фото: sharij.net
Ссылаясь на
свои источники, блогер рассказывает о том, что вакцина компании Johnson &
Johnson не прошла клинических испытаний – после прививки добровольцы заболели. В
то же время, он убеждает, опять же ссылаясь на проверенную информацию, что
вакцину этой марки испытывали на украинцах.
Также он
считает, что даже если в ближайшее время европейские разработчики изобретут
вакцину против заболевания, которое в этом году вызвало пандемию, Украина ее
получит по остаточному принципу как бедная страна. По словам блогера, власти ЕС
в первую очередь обеспечат вакциной все группы граждан, которые находятся в группе риска, чиновников, незащищенные
слои населения своих стран, при чем, по его словам, вакцинация производится дважды поэтому фактически, на нашу страну препарата не хватит.
Шарий убежден, что украинцам в итоге будут продавать
вакцину российского производства, перепакованную на территории ЕС. Он считает,
что представители нынешней власти не упустят такую возможность и займутся
супербизнесом.
Ранее "Комментарии" писали о том, что, по мнению ВОЗ, вакцина против коронавируса не остановит пандемию.
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