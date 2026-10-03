«Шахеды» могут получать связь прямо в Киеве: «Флэш» раскрыл главную угрозу

В Киеве могут работать российские Mesh-ретрансляторы, способные создавать кратковременный канал связи с ударными беспилотниками типа Shahed. Об этом заявил советник по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников

По его версии, такие устройства могут использоваться российской стороной для корректировки маршрута беспилотников непосредственно во время атаки. Бескрестнов предположил, что в столице может находиться от одного до трех подобных ретрансляторов.

При этом обнаружить их, по его словам, крайне сложно.

"Такие ретрансляторы тяжело найти, но искать надо", — написал он в Facebook.

Советник считает, что работа таких устройств может осложнять применение украинских средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, пока ретрансляторы функционируют, полностью перекрыть Киев средствами РЭБ может быть невозможно.

В качестве одного из эпизодов Бескрестнов упомянул удар по зданию СБУ. Он отметил, что во время атаки в воздухе, по его анализу, не было других беспилотников, которые могли бы выполнять роль ретрансляторов.

Отдельно специалист обратил внимание на мосты Киева. По его словам, для точного поражения конкретной опоры или объекта на мосту беспилотнику может потребоваться устойчивый канал управления непосредственно перед ударом.

Дополнительную угрозу, считает Бескрестнов, представляет доступ российских разведывательных средств к информации о расположении украинской ПВО. Он отметил, что фотографии позиций противовоздушной обороны на столичных мостах регулярно появляются в российском информационном пространстве.

При этом речь идет именно о версии специалиста, а не об официально подтвержденном факте работы конкретных российских ретрансляторов в Киеве. Бескрестнов сообщил, что украинская сторона продолжает изучать обломки сбитых беспилотников. По его словам, других скрытых средств связи, которые однозначно объясняли бы возможность такого управления, пока не обнаружено.

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